Riva del Garda: ripristino della galleria Dom lungo la statale 240

lunedì, 29 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Proseguono i lavori per il ripristino della galleria Dom lungo la statale 240.

Il Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento informa che proseguono con continuità in orario notturno dalle 22 alle 6 gli interventi per il ripristino ed il consolidamento del rivestimento della galleria Dom lungo la statale 240 di Loppio e Val di Ledro, nel Comune di Riva del Garda. Gli uffici provinciali sono al lavoro per il completo ripristino della viabilità lungo un’arteria estremamente importante per la comunità, per tanti lavoratori pendolari, numerosi studenti e per chi deve accedere a servizi che si trovano nei centri più grandi. Sono stati completati la posa delle armature metalliche di rinforzo ed il ripristino della struttura in calcestruzzo di sostegno della volta.

Da oggi è iniziata la fase finale dei lavori che prevede il completamento delle opere di drenaggio delle acque, l’applicazione delle lamiere grecate in acciaio inox per il rivestimento finale della volta ed il successivo ripristino degli impianti tecnologici nella loro originaria sede.

Nel corso della settimana, con la progressiva esecuzione delle lavorazioni residue, potrà essere definita la data di ultimazione degli interventi che consentirà di ripristinare la circolazione in galleria anche in orario notturno.