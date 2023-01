Riva del Garda ringrazia tre agenzie cinesi di Expo Riva Schuh & Gardabags

domenica, 15 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – La 98esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags in programma fino a martedì 17 gennaio a Riva del Garda (Trento) è entrata nel vivo con forte entusiasmo per il ritorno dei grandi attori internazionali del settore delle calzature e della pelletteria dopo il periodo di assenza dettato dall’emergenza Covid-19.

Un’edizione che si lascia alle spalle il lungo periodo segnato dalla pandemia e che torna a beneficiare della forza della stretta di mano per rinsaldare relazioni consolidate e che si mostrano capaci di svilupparsi anche oltre la fiera. Fra i ritorni, le tre agenzie cinesi di Expo Riva Schuh & Gardabags che nel 2020, proprio nei primi mesi di pandemia, avevano supportato la città di Riva del Garda fornendo attraverso l’intermediazione di Riva del Garda Fierecongressi oltre diecimila mascherine di protezione. Questa mattina i referenti delle tre agenzie – Mr. Luo Xingping, Presidente della L&C (Xiamen) Group; Mrs. Sherry Xie, General Manager G&F Co., Ltd; Mrs. Crystal He, General Manager Newtop Exhibitions – accompagnati dal presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini, hanno incontrato in Comune a Riva del Garda il sindaco Cristina Santi che li ha ringraziati a nome della città (da sinistra nella foto Mrs. Sherry Xie, Roberto Pellegrini, Cristina Santi, Mrs. Crystal He e Mr. Luo Xingping).

“Un sentito ringraziamento per il gesto solidale, per l’aiuto disinteressato e volontario compiuto a favore della città dalle aziende di Expo Riva Schuh & Gardabags, e a Riva del Garda Fierecongressi per l’intermediazione compiuta. Questa sinergia, a marzo 2020, in un momento di difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, ci ha garantito un’importante fornitura di mascherine dalla Cina contribuendo ad assicurare i servizi essenziali per proteggere al meglio la popolazione e chi lavorava in prima linea in quella situazione di emergenza” ha sottolineato il sindaco Cristina Santi, rivolgendo agli ospit i “un profondo riconoscimento a nome di tutta la città, con il grande piacere di tornare ad accogliervi oggi in occasione della fiera e di potervi incontrare di persona”.

Un rapporto di business coltivato nell’ambito della fiera, ma che si è evoluto in un’importante relazione interpersonale, come ha ribadito il presidente Roberto Pellegrini durante l’incontro e confermato dai referenti delle agenzie cinesi: “È da 23 anni che partecipiamo a entrambe le edizioni annuali di Expo Riva Schuh & Gardabags e il rapporto che ci lega a questo territorio è profondo – ha spiegato Mr Luo Xingping – per noi è stato un piacere poter dare il nostro contributo e ricambiare l’accoglienza che ci dedica da sempre l’Italia e Riva del Garda, città che abbiamo nel cuore e visitiamo sia per partecipare alla fiera sia per vivere questo luogo come turisti apprezzandone la bellezza e l’accoglienza. Un’amicizia che oggi si rinnova con l’obiettivo continuare a collaborare per portare la cultura di Riva del Garda in Cina e promuovere il turismo verso questa splendida località”.