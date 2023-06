Riva del Garda: riconoscimenti al Gruppo vocale Garda Trentino

giovedì, 1 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Riconoscimenti al Gruppo vocale Garda Trentino: il sindaco Cristina Santi ha incontrato in municipio gli allievi del Gruppo vocale Garda trentino con il Maestro Enrico Miaroma. Presenti anche, per la Scuola musicale Alto Garda, il presidente Roberto Grassi e il direttore Carlo Pedrazzoli, il sindaco ha spiegato di essere stata molto colpita dai tanti successi del Gruppo vocale, gli ultimi dei quali, quest’anno, il primo premio al 18° Budapest International Choral Competition e al 2° Concorso corale “Giuseppe Savani” di Carpi. A coriste e coristi il sindaco ha consegnato una spilla con lo stemma di Riva del Garda, così che la possano indossare sulle divise e rappresentare al meglio la città.

Il Gruppo vocale Garda trentino è formato da dodici ragazze e ragazzi provenienti da tutta la zona, che dopo aver cantato fin da piccoli nel coro di voci bianche Garda trentino, vincitore di primi premi a concorsi corali nazionale e internazionali (come Arezzo, Quartano, Riccione, Vittorio Veneto e Vienna), per alcuni progetti speciali si presentano nella formazione denominata Gruppo vocale Garda trentino. Otto finora le registrazioni discografiche, sempre a tema monografico e con lavori di autori italiani contemporanei dedicati al coro, nonché brani di Mendelssohn (comprendente anche i mottetti op. 39). Tra i tanti successi del Gruppo vocale, il primo premio al Concorso corale di Vittorio Veneto nel 2021 e il secondo premio al Concorso corale Polifonico Nazionale di Arezzo nel 2022. Si è esibito in concerti in Italia, Austria, Slovenia e Ungheria. Ha effettuato nel gennaio 2022 la registrazione di un CD per l’etichetta olandese Brilliant Classics con un repertorio integralmente formato da brani tratti dal codice di Las Huelgas del XIV: un impegno prestigioso che porterà il gruppo a essere conosciuto presso i cultori di musica medievale di tutto il mondo. Fin dalla fondazione Il Gruppo vocale è diretto dal Mo. Enrico Miaroma.