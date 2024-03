Riva del Garda riaperta la strada per malga Grassi

venerdì, 8 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – È stata riaperta la strada comunale per malga Grassi, chiusa causa neve e maltempo, mentre rimangono chiuse le strade forestali di malga Campiò e della val Mera.

La chiusura, disposta il 29 febbraio per ragioni di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità e riguardante il tratto della strada comunale per malga Grassi a monte del tornante in località San Martino e le due strade forestali di malga Campiò e della val Mera, era stata suggerita dal Servizio di custodia forestale dell’Alto Garda, che aveva verificato come l’innalzamento di temperatura e la conseguente trasformazione in pioggia della neve avesse trasformato la neve al suolo in fanghiglia, rendendo pericoloso il transito anche con mezzi a trazione integrale. Con, in più, la difficoltà di inversione lungo il percorso. Inoltre, alcuni cespugli invadevano la sede stradale, a causa del peso elevato della neve sui rami. La decisione di chiusura aveva tenuto conto anche dell’entità delle precipitazioni previste nei giorni seguenti e dell’abituale, elevata affluenza degli escursionisti nella zona.

Ora i forestali hanno segnalato come la strada comunale per malga Grassi sia libera da neve, mentre le forestali di malga Campiò e della val Mera rimangano di difficile percorrenza con i veicoli.