Riva del Garda: protesta contro la ciclovia, le alternative

domenica, 28 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Cresce la protesta contro la ciclovia del Garda. Dopo il dibattito in Consiglio provinciale a Trento della scorsa settimana, oggi si è svolta una manifestazione contro l’opera che unirà il Trentino alla Lombardia.

Il coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Garda e Ledro ha organizzato in mattinata, alle presenza del consigliere di Onda Filippo Degasperi che ha sottolineato la battaglia avviata nelle sedi istituzionali per bloccare la ciclovia del Garda che ha aspetti negativi, tra cui gli enormi costi e il rischio idrogeologico come si è visto che la frana dello scorso mese di dicembre. Durante il sit-in che si è svolto presso la casa Cantoniera sul lungolago all’inizio del sentiero del Ponale sono state illustrate le soluzioni alternative, tra cui la via d’acqua.