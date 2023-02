Riva del Garda: presenze record a Hospitality, fiera leader nell’Ho.Re.Ca.

mercoledì, 8 febbraio 2023

Riva del Garda (Trento) – Presenze record a Hospitality, il salone dell’accoglienza che si sta svolgendo al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento). La manifestazione conferma il suo ruolo di fiera leader nell’Ho.Re.Ca. con un’offerta completa che abbraccia tutti i segmenti del comparto. E attraverso i legami che i dirigenti di Riva del Garda Fierecongressi e Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality, hanno avviato con Paesi esteri, la rassegna è diventata un punto di riferimento del settore a livello internazionale.

Roberto Pellegrini (nel video), presidente di Riva del Garda Fierecongressi, sottolinea come anche quest’anno Hospitality abbia rinnovato il suo impegno verso gli operatori del settore ed è diventata una fiera internazionale “grazie al riconoscimento che abbiamo ottenuto lo scorso maggio e che rinnoveremo per il prossimo anno. Un riconoscimento che rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità e che ci ha permesso di dare sempre maggiore impulso alle attività di incoming, incrementando la presenza di buyer esteri da più Paesi. Abbiamo dedicato grande attenzione anche agli operatori dell’ospitalità del futuro, implementando le collaborazioni con gli istituti alberghieri e con la presenza di undici startup tecnologiche ”.

Importante novità di quest’anno infatti, la partnership siglata con Feria de Valladolid sul mondo della mixology e l’intensa attività di scouting per implementare l’incoming di buyer esteri, con delegazioni provenienti da Germania, Austria, Svizzera e dal bacino Mediterraneo, oltre a selezionati operatori professionali provenienti dal Centro e Sud America, vede la costruzione di una rete globale che rispecchia il lavoro fatto anche a livello nazionale per sviluppare ulteriormente quei segmenti di mercato a maggiore tasso di crescita.

Un’occasione per gli operatori dell’industria dell’ospitalità e della ristorazione di trovare soluzioni e strumenti innovativi per far crescere il proprio business e restare competitivi sul mercato (nella foto Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi; Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality, e Alessandra Albarelli direttrice di Riva del Garda Fierecongressi).

La 47esima edizione si svolge a Riva del Garda è in programma fino a domani, giovedì 9 febbraio.

Info: www.hospitalityriva.it