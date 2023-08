Riva del Garda, nella “Notte di Fiaba” si viaggia in compagnia di Gulliver

martedì, 22 agosto 2023

Riva del Garda – Riva del Garda si prepara ad accogliere, da mercoledì 23 a domenica 27 agosto, la 25sima edizione della “Notte di Fiaba”, uno degli appuntamenti cardine del calendario estivo del Garda Trentino. Organizzata dal Comitato Manifestazioni Rivane in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., la “Notte di Fiaba” quest’anno sarà dedicata al celebre romanzo di Jonathan Swift “I Viaggi di Gulliver”. Foto @Dennis Pasini/Vitesse.

Il ricco programma di attività e spettacoli – sia gratuiti che a pagamento – è stato presentato presso la Fraglia Vela Riva di Riva del Garda, con la partecipazione, tra gli altri, della Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, del Consigliere di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Marco Benedetti, della Presidente del Comitato Manifestazione Rivane Barbara Angelini, del Vicepresidente del Comitato Manifestazioni Rivane Erino Nicolodi ed Enzo Bassetti del direttivo del comitato organizzatore.

“Quest’anno festeggiamo le nozze d’argento con moltissime novità – ha esordito la Presidente del Comitato Manifestazione Rivane Barbara Angelini -. Inizieremo un giorno prima aprendo con una sfilata sui toni dell’acqua per le vie del centro: questo perché vogliamo esplicitare ancora di più il legame con la ‘rivanità’, coinvolgendo tutto il territorio grazie alla collaborazione di ben 27 associazioni. Si tratta di un evento che viviamo fin da piccoli, che si rivolge anche al bambino che c’è in noi, e che negli anni ha cambiato forma: quest’anno lo spettacolo pirotecnico non si terrà, ma ricordiamoci che i fuochi d’artificio siamo tutti noi!”

Novità per l’edizione 2023, sarà l’evento inaugurale “Alla ricerca della Ninfa Garda” che si terrà mercoledì 23 agosto alle ore 21:00, con partenza da Viale S. Francesco e arrivo in Piazza Tre Novembre, per celebrare i cittadini rivani che ogni anno si ritrovano a vivere una delle feste più attese dell’estate.

Un appuntamento collettivo e spettacolare, nel quale i cittadini rivani, solitamente solo spettatori, si uniranno a volontari, gruppi e collaboratori indossando abiti e accessori sui toni dell’acqua. Lungo il percorso saranno accompagnati dalla musica della Banda Storta e dall’energia che caratterizza ogni anno la “Notte di Fiaba”. Il momento conclusivo della serata sarà invece affidato al gruppo bandistico di Riva del Garda con un concerto sulle note delle sigle dei cartoni animati presso il Cortile interno della Rocca.

Tra le diverse attività previste, anche quest’anno protagonista sarà il “viaggio nella fiaba”, lo spettacolo itinerante con gli attori della Compagnia Lupus in Fabula che accompagneranno i partecipanti nei viaggi fantastici di Gulliver per scoprire nuovi mondi nel centro storico di Riva del Garda, allestito a tema grazie alle scenografie di Chiara Defant. Il “viaggio nella fiaba” è prenotabile anche online sul portale www.gardatrentino.it e contemporaneamente in vendita presso l’infopoint dell’APT Garda Dolomiti a Riva del Garda fino a esaurimento posti, al costo di euro 15,00 a persona.

Durante la “Notte di Fiaba” anche i bambini potranno dare spazio alla loro creatività e fantasia. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica infatti la compagnia Ruggge propone tre appuntamenti al giorno in cui realizzare animali fantastici che sfileranno l’ultima sera dell’evento per le vie del centro nella Parata Strampalata, assieme alle meraviglie di World of Wonder e alla Banda Storta. Per chi volesse poi contribuire a dare “ritmo” alla sfilata, la Scuola Musicale Alto Garda metterà a disposizione dei laboratori “Pre-parata” dedicati alle percussioni personalizzate.

“La macchina amministrativa è da tempo in movimento per dare le giuste condizioni per vivere al meglio la ‘Notte di Fiaba’. Ogni anno vengono proposte novità interessanti per aggiungere spunti a una manifestazione che ha la sua storia ma al contempo che guarda sempre al futuro. Coinvolgendo tante associazioni che operano sul territorio, ‘Notte di Fiaba’ rappresenta non solo divertimento ma un’importante opportunità di condivisione e inclusione” – ha commentato la Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta.

Il Comitato Manifestazioni Rivane ha riproposto la tradizionale iniziativa culturale che trae spunto dalla fiaba protagonista dell’evento per indire un concorso di illustrazione, quest’anno vinto da Alessia Mannini che ha presentato un progetto personale e incisivo, caratterizzato da grande ritmo e atmosfere incantate. Durante la premiazione del concorso, in programma per sabato 26 agosto alle 11:00 presso il MAG – Museo Alto Garda, sarà presentato l’albo illustrato dalla vincitrice e pubblicato da Giunti Editore, che sarà esposto (sempre presso il MAG) fino alla fine di settembre insieme ad altre opere che hanno partecipato al concorso. L’evento prevede anche l’inaugurazione della Mostra con visita guidata, la presentazione del catalogo e il book signing con illustratrice e autore.

Non mancheranno poi teatro di strada, installazioni artistiche, arti circensi e certamente la musica che animerà le serate nelle piazze grazie alla cover band “La Mente di Tetsuya” che torna a Riva del Garda per far viaggiare tutti nel tempo sulle note delle sigle tv più famose. E ancora, buon cibo con la presenza di 20 food truck e le bancarelle del Mercatino del Solito e dell’Insolito con numerosi espositori che proporranno insoliti souvenir da regalare o regalarsi.

“Il lavoro svolto nel corso dei mesi ha portato anche per quest’anno un programma molto ricco. La grande partecipazione rende forte la manifestazione, ormai diventata tradizione anche per i nostri ospiti, ma è grazie anche al prezioso contributo e alla sintonia delle tante associazioni del territorio che questo evento diventa espressione del territorio e della realtà di Riva” – ha concluso il Consigliere di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Marco Benedetti.

Per il programma completo di “Notte di Fiaba” clicca qui: www.nottedifiaba.it