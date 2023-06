Riva del Garda: leader dell’industria calzaturiera a confronto e scambi istituzionali

lunedì, 19 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Il quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento) ha fatto da cornice al Summit organizzato in collaborazione con la Confederation of International Footwear Associations (CIFA), che ha scelto Expo Riva Schuh & Gardabags per il suo debutto in Europa. Nel frattempo proseguono gli incontri istituzionali tra le amministrazioni di Wenzhou e di Riva del Garda.

SUMMIT – Expo Riva Schuh & Gardabags ha ospitato con successo la prima edizione europea del Summit organizzato in collaborazione con la Confederation of International Footwear Associations (CIFA), andato in scena ieri mattina durante la 99esima edizione della fiera in corso. Un appuntamento di rilievo, che ha messo a confronto produttori e buyer, invitando personalità di spicco del settore sul tema “Incontro tra domanda e offerta: sfide e opportunità nel post-pandemia tra tendenze dei consumatori e la supply chain. I leader dell’industria calzaturiera a confronto sul futuro del sourcing”.

Moderato da William Wong, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, l’evento ha visto la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti di associazioni mondiali di categoria provenienti da Cina, India, Indonesia, Pakistan, Spagna, Stati Uniti, Vietnam. Tra loro, Zhang Yan, segretario generale della China Leather Industry Association (CLIA), Sanjay Leekha, presidente del Council for Leather Exports (CLE – India), i presidenti delle associazioni di retailer di Spagna e Stati Uniti oltre che i responsabili degli acquisti di rinomate aziende internazionali come Deichmann e Carrefour, Unicorn Brand, Eroski.

I relatori hanno esplorato la storica collaborazione nell’industria calzaturiera tra Hong Kong, Corea, Giappone e Taiwan, la crescita dell’industria in Indonesia e Vietnam, e il movimento della produzione al di fuori della Cina. È stato dato particolare risalto agli investimenti nell’industria indiana della pelle e delle calzature e all’ascesa del Pakistan come nuovo player significativo nel settore, con un occhio attento al tema della sostenibilità. Questi solo alcuni degli argomenti affrontati durante il dibattito, che ha testimoniato l’importanza sempre crescente di Expo Riva Schuh & Gardabags non solo come piattaforma di scambi commerciali, ma anche come punto di riferimento per la discussione di temi di attualità e di tendenze cruciali del settore.

ISTITUZIONI – Nella mattinata odierna un altro importante passaggio per gli incontri e scambi istituzionali in corso con la municipalità di Wenzhou, rinomato centro dell’industria della pelletteria cinese. La delegazione cinese – rappresentata dal Vicedirettore della zona di sviluppo economico del Wenzhou-Lucheng Yang Yiyan e dal Vicepresidente della Chinese Doctoral Scholars Association in Italia Wang Hui – è stata accompagnata dal presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini e accolta presso la sede del Comune di Riva del Garda dal sindaco Cristina Santi per collegarsi on line direttamente con la Cina e con il Vicesindaco del Wenzhou-Lucheng Wang Yonglin e il Presidente dell’Associazione dell’industria Pan Jianzhong.

Un prezioso momento che ha permesso un dialogo diretto e costruttivo tra le due amministrazioni, evidenziando la volontà reciproca di rafforzare gli scambi culturali e commerciali, a favore della promozione di una cooperazione internazionale sempre più efficace e produttiva, il cui perno è la manifestazione fieristica rivana.