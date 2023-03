Riva del Garda, l’assessore Grazioli ha rimesso la delega alla viabilità

lunedì, 6 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – In seguito alla decisione di ristabilire in via Venezia a Varone il doppio senso di circolazione, l’assessore Luca Grazioli ha rimesso al sindaco la delega alla viabilità.

A seguito della conferenza dei servizi che si è svolta oggi, che stabilisce quale miglior soluzione viabilistica provvisoria lo scenario numero 9, ovvero il ripristino in via Venezia del doppio senso di marcia con importanti limitazioni al traffico (ossia numerosi divieti di svolta), l’amministrazione prende atto di tale esito ed è pertanto pronta a recepire le modifiche proposte dalla Provincia, il cui pronunciamento è stato chiesto dalla cittadinanza e che l’amministrazione coerentemente intende rispettare.

Allo stesso tempo, la Giunta in una nota “non può però non sottolineare alcune criticità irrisolte che hanno l’hanno spinta fin dall’inizio alla ricerca di quegli aspetti imprescindibili, e cioè la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti, che la soluzione proposta sembra non considerare, se non per la sola riduzione dei flussi di traffico.

L’assessore Luca Grazioli, che ha le deleghe a qualità urbana, sicurezza, viabilità, patrimonio, digitalizzazione, frazioni e quartieri, in netto contrasto con la scelta indicata dalla conferenza dei servizi, considerando questa opzione ormai inevitabile e non più condivisibile, con coerenza e senso di responsabilità ha rimesso la delega alla viabilità, assegnatagli il 9 ottobre 2020″.

L’amministrazione in una nota “ringrazia l’assessore Grazioli per quanto fatto finora e in particolare per l’impegno e la serietà dimostrata, consapevole che questo passo indietro, seppur doloroso, evidenzia ancora una volta l’approccio con cui questa amministrazione intende porsi con i propri concittadini, ossia mettendo al centro le esigenze della comunità con scelte volte al bene comune“. La delega alla viabilità resta per ora in capo al sindaco Cristina Santi (nella foto).