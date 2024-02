Riva del Garda, la ministra Santanchè: “Hospitality, punto di riferimento per accessibilità del settore”

giovedì, 8 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Hospitality, per la Ministra al Turismo Daniela Santanchè la manifestazione di Riva del Garda è punto di riferimento per accessibilità del comparto

“Una manifestazione come questa rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per accendere i riflettori su un tema di primaria rilevanza come l’accessibilità e l’inclusività nel turismo. Non solo: la fiera, anche attraverso la presentazione del progetto DI OGNUNO, orientato a rendere gli spazi e i servizi fruibili per tutti, funge da cassa di risonanza per rafforzare la diffusione di consapevolezza e sensibilizzazione sull’argomento”, è quanto dichiarato dal ministro del Turismo Daniela Santachè, in occasione dell’avvio della 48esima edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in corso di svolgimento al Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

“È fondamentale definire una proposta turistica altamente personalizzata sulle esigenze specifiche e particolari dei singoli viaggiatori, a partire dall’accoglienza che, oltre a essere un elemento distintivo dell’offerta turistica italiana, è il biglietto da visita che si fornisce al viaggiatore – prosegue il ministro Santanchè -. Motivi per cui, il ministero è intervenuto sul tema sia attraverso finanziamenti dedicati sia, in collaborazione con il ministro per le Disabilità, mediante la definizione di una cornice normativa più precisa ed efficace. Il turismo è di tutti, e l’imperativo è abbattere qualsiasi ostacolo e barriera, per garantire il diritto a una vita piena e partecipativa anche tramite la costruzione di percorsi personali focalizzati sui bisogni e le caratteristiche della persona”.

DI OGNUNO, tra le novità dell’edizione 2024, è un’area sviluppata in collaborazione con Village for All – V4A e Lombardini22 per ricreare l’esperienza del check-in e del check-out con tre percorsi esperienziali che illustrano le diverse esigenze di accessibilità per disabilità visiva, fisica e motoria, uditiva e cognitiva, permettendo di vedere il buio, muovere lo spazio, ascoltare il silenzio.

Un progetto voluto da Riva del Garda Fierecongressi per contribuire a creare benessere sociale e valore economico, e offrire a espositori e visitatori l’opportunità di allargare gli orizzonti di business grazie a idee e suggestioni per ripensare gli spazi delle strutture ricettive, e rispondere alle esigenze di un importante segmento di mercato (secondo i dati dell’OMS, il 15% della popolazione mondiale ha una qualche forma di disabilità che determina “esigenze di accessibilità”).