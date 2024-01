Riva del Garda, inaugurata la 100a edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags

sabato, 13 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – L’Alto Garda capitale della calzatura per quattro giorni. In mattinata è stata inaugurata la 100esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, che ospita 1300 espositori e brand provenienti da 39 Paesi, il 15% in più rispetto all’edizione del gennaio 2023.

Alla cerimonia di apertura erano presenti Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi; Alessandra Albarelli, direttrice di Riva del Garda Fierecongressi; gli assessori provinciali Roberto Failoni e Simone Marchiori, il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, quindi Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh; Matteo Masini, dirigente Ufficio di Beni e Consumo di Italian Trade Agency, il presidente di Apt Garda Trentino Silvio Rigatti, amministratori e operatori della zona Garda e rappresentanti di associazioni legato al comparto della calzatura a livello nazionale e buyer internazionali.

GLI INTERVENTI – Il presidente di Riva FiereCongressi Roberto Pellegrini (nel video) ha tracciato un quadro sulla “manifestazione che taglia il traguardo delle 100 edizioni e che fa da richiamo a livello mondiale: sono presenti 1300 espositori che oltre a presentare le novità e le tendenze del settore si confronteranno e si scambieranno le idee e questo rappresenta il valore aggiunto di Expo Riva Schuuh”.

Il successo della manifestazione, come svelato da Alessandra Albarelli (nel video sopra), direttrice di Riva del Garda Fierecongressi, è aver dato attenzione all’Innovazione, a quelle soluzioni che aiutano l’intero settore, in particolare la distribuzione, a rinnovarsi e a stare al passo delle sfide del mercato. “Le novità – ha affermato Alessandra Albarelli – sono rappresentate da sette start up, da sei nuovi focus e dall’elevata qualità che fa da richiamo per buyer a livello internazionale”. Tra le novità più significative, figurano la presenza, per la prima volta nel programma, di rappresentanti da Austria, Croazia, Slovenia, Serbia, Venezuela e Costa Rica.

Durante la cerimonia di apertura, oltre ai saluti del sindaco di Riva del Garda Cristina Santi e dell’assessore provinciale Roberto Failoni, sono intervenuti Matteo Masini che ha fatto il punto sul settore sottolineando che “2 modelli su 3 di calzature vendute nel mondo sono passate da Riva del Garda“, mentre Enrico Cietta ha illustrato il trend del settore che sta “tornando lentamente ai livelli pre pandemia sia a livello di produzione sia a livello di esportazioni che vedono l’ingresso di nuovi Paesi del mondo asiatico”.

I NUMERI – Nelle sue prime 100 edizioni la fiera ha ospitato circa 70.000 collezioni di calzature. Un calcolo in difetto, perché si è immaginato che a ogni edizione un espositore abbia mostrato una sola collezione, quando si sa che così non è. Ha accolto circa 500 mila presenze e, negli ultimi 10 anni, ha convinto gli operatori di settore a raggiungere Riva del Garda da almeno 100 nazioni per ogni edizione.

Oggi, circa l’80% dei visitatori proviene dal continente europeo e un buon 20% del totale dei visitatori dall’extra-Europa (un numero molto alto, se paragonato ad altri eventi).

Anche per l’edizione numero 100, dopo 50 anni di attività e una pandemia che ha mandato fuori giri molti eventi internazionali, la manifestazione si attesta come punto di riferimento a livello mondiale per chi vende e compra calzature e accessori, per chi cerca un’ampia scelta di proposte di stile, di prezzo, di qualità. Dal prodotto italiano a quello sud-americano, con una ineguagliabile visibilità sui mercati asiatici (Cina e India in testa, ma non solo) e con uno sguardo attento per i mercati più o meno emergenti, si pensi al sud-est asiatico oppure all’Africa.

L’edizione numero 100 di Expo Riva Schuh conta 1300 espositori e brand provenienti da 39 nazioni, con Gardabags (borse e accessori) che conta circa 50 aziende da Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Portogallo, Spagna, Turchia.

CELEBRATION NIGHT – Spazio anche alle premiazioni di associazioni e buyer, con i primi riconoscimenti consegnati oggi, mentre la Celebration Night, dove verranno premiati gli stakeholder storici che da tanti anni accompagnano e fanno il successo della manifestazione, si terrà domani sera. L’evento riunirà tutti coloro che hanno reso possibile Expo Riva Schuh partecipando a molte delle cento edizioni, e la presentazione di un cortometraggio e di una mostra fotografica in cui si ripercorreranno le cinque decadi di storia della manifestazione.