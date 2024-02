Riva del Garda: il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione

mercoledì, 7 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Il Consiglio comunale di Riva del Garda ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2024-2026 con i relativi allegati. Il bilancio è stato approvato con 14 voti favorevoli e 5 contrari (19 i consiglieri presenti al voto).

Tre sono stati gli ordini del giorno presentati, tutti e tre respinti: il primo sulla Ciclovia del Garda, proponente il consigliere Alessio Zanoni (5 sì e 14 no); il secondo sull’emergenza casa, proponente il consigliere Gabriele Bertoldi (7 sì e 12 no); e il terzo sulla presidenza del Museo Alto Garda, proponente il consigliere Tiziano Chizzola (5 sì e 14 no).

A seguire sono stati affrontati i due ultimi punti all’ordine del giorno: Corpo dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda: approvazione del rendiconto per l’esercizio 2023″ e Corpo dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda: approvazione del bilancio di previsione 2024, entrambi approvati all’unanimità dai 19 presenti.