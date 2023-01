Riva del Garda: il 14 gennaio apre Expo Riva Schuh & Gardabags

mercoledì, 11 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Grande appuntamento a Riva del Garda Fierecongressi: da sabato 14 gennaio al 17 Expo Riva Schuh & Gardabags aprirà le porte ai più importanti attori internazionali dei settori calzatura e pelletteria offrendo loro un’esperienza che andrà ben oltre le collaudate relazioni commerciali internazionali. Espositori, compratori e istituzioni potranno usufruire di un ampio ventaglio di approfondimenti che riguarderanno temi cruciali per il mercato: progetti innovativi di startup emergenti dedicati al rinnovamento del mondo retail capaci di offrire nuove prospettive per catturare i consumatori di oggi e di domani; sostenibilità in primo piano grazie a un focus mirato sulla tracciabilità e le nuove normative europee; l’indagine di alcuni mercati interessanti fra colossi affermati e realtà meno conosciute; e, infine, un po’ di relax grazie a una degustazione di vini abbinata a stili e trend di stagione.

L’EVENTO – I produttori ci sono. I compratori ci sono. Le associazioni di categoria internazionali ci sono. Gli esperti del settore ci sono. Ci sono tutti gli ingredienti per fare di Expo Riva Schuh & Gardabags un evento di caratura internazionale dedicato non solo a instaurare proficue relazioni commerciali fra i compratori di calzature e pelletteria e i produttori che offrono le novità più interessanti per il prossimo autunno/inverno 2023/24 o i riassortimenti per la stagione estiva.

L’appuntamento, che si terrà dal 14 al 17 gennaio 2023 a Riva del Garda (Trento), si propone anche come appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono approfondire tematiche cruciali per conoscere e meglio affrontare le sfide di settore del presente e del futuro.

Molto mirate le tematiche selezionate dagli organizzatori e dal Comitato Scientifico della fiera che hanno individuato nella situazione dei mercati, nella sostenibilità e nell’innovazione dedicata al mondo del retail, gli snodi cruciali su cui focalizzare l’attenzione.

I MERCATI – Expo Riva Schuh & Gardabags è da sempre caratterizzata da una fortissima personalità internazionale. Sia l’offerta dei prodotti che la provenienza dei buyer coinvolgono operatori del settore provenienti da ogni parte del mondo. È perciò naturale che in tale contesto si approfondiscano e studino alcuni mercati di rilievo così come alcune piazze meno note.

I Market Focus di gennaio 2023 si concentreranno sull’area DACH, i principali Paesi europei di lingua tedesca, sull’America Latina (Guatemala, Perù, Uruguay), India, South East Asia (Indonesia, Malesia, Singapore) e USA.

SOSTENIBILITÀ – Una delle missioni che Expo Riva Schuh & Gardabags si è data è quella di fungere da aggregatore e facilitatore di un percorso che consenta al comparto internazionale di calzature e pelletteria di divenire sempre più attento e proattivo nei confronti delle tematiche della sostenibilità. Il Comitato Scientifico della fiera ha individuato nel tema della tracciabilità lo snodo fondamentale su cui ogni argomento di sostenibilità dovrebbe imperniarsi.

Due gli appuntamenti in programma:

Trasparenza nella filiera moda e calzatura: what’s next?

I temi della sostenibilità nella moda e nella calzatura sono sempre più al centro dell’attenzione dei governi, delle imprese e dei consumatori e sempre più si fondono in una logica di trasparenza tra produttore e consumatore sulle materie prime e sui processi utilizzati. Ciò impone necessariamente una logica di filiera. Ma cosa ci riserva il prossimo futuro? Quali sono le strategie che le aziende stanno progettando per i prossimi anni? Attraverso l’opinione di esperti e di imprese del settore, il workshop sarà occasione per fare il punto su cosa è stato fatto fino ad oggi e quali siano le sfide del prossimo triennio.

Il futuro è ora: la sfida delle nuove normative europee sulla sostenibilità e la tracciabilità

Per diverso tempo si è parlato di sostenibilità con verbi al futuro. Oggi, le nuove normative di alcuni importanti Paesi europei (Germania in particolare) impongono di parlarne al presente. Cosa cambia per le aziende della moda e della calzatura con l’applicazione delle nuove normative? Quali sono i requisiti per le aziende che vogliono continuare a essere presenti in questi mercati? Attraverso la descrizione di come stanno cambiando le regole competitive in alcuni grandi mercati europei, il workshop farà il punto su quali siano i costi e gli strumenti a disposizione delle aziende per adeguarsi ai nuovi requisiti.

INNOVAZIONE per il RETAIL – La terza edizione dell’Innovation Village Retail vedrà partecipare all’evento rivano 8 nuove startup che offrono soluzioni e servizi destinati a rinnovare o addirittura rivoluzionare il mondo del retail. Un’occasione unica per i compratori di investire non solo in nuove collezioni, ma di esplorare anche nuove idee per il proprio business.

Potranno conoscere le proposte delle startup innovative sia durante la Startup Competition, il concorso che decreterà la startup più innovativa, sia durante i 3 workshop a loro dedicati, gli Innovation Village Input:

– Reinventing the Customer Experience

– Reinventing Operations and Reducing Impact

– Disruptive Business Models in Footwear

LEISURE – Non si può vivere di solo lavoro. Così Expo Riva Schuh & Gardabags ha pensato di offrire una particolare esperienza capace di concedere un piacevole svago ai propri ospiti, pur nell’alveo di un contesto professionale. Wine & Shoes, una degustazione di vini del territorio guidata da un rinomato sommelier capace di stuzzicare il gusto degli invitati e al tempo stesso offrire un curioso gancio con gli stili di calzature e borse più in tendenza.

Expo Riva Schuh & Gardabags

Con visitatori da tutto il mondo e oltre 40 Paesi rappresentati dalle aziende espositrici, Expo Riva Schuh & Gardabags – organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA – è la più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume e all’accessorio.

Prossima edizione in programma dal 14 al 17 gennaio 2023, presso il quartiere fieristico di Riva del Garda.

Orari di apertura: sabato 14, domenica 15, lunedì 16 gennaio 2023 dalle 9 alle 18 e martedì 17 gennaio dalle 9 alle 16.