Riva del Garda: Hospitality si conferma Fiera Interazionale” e prepara l’edizione 2024

martedì, 25 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Hospitality si conferma “Fiera Interazionale” e prepara l’edizione 2024.

Un riconoscimento che permette alla più completa fiera italiana dedicata al settore dell’accoglienza e della ristorazione di continuare a crescere, e di potenziare ulteriormente le attività di incoming.

Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera italiana dedicata al settore Ho.Re.Ca., ottiene per il secondo anno consecutivo la certificazione di manifestazione internazionale. Rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento, l’attestazione è stata assegnata da ISFCERT (Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici), riconosciuto da accredia, dopo gli audit e una attenta analisi dei dati di espositori e visitatori secondo i rigidi criteri nazionali stabiliti nell’ambito dell’intesa Stato-Regioni del 2014 (nella foto da sinistra Alessandra Albarelli, Giovanna Voltolini e Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, in basso l’inaugurazione dell’ultima edizione di Hospitality).