Riva del Garda, Gravel ed e-MTB protagonisti nella domenica del Bike Festival

domenica, 30 aprile 2023

Riva del Garda – Il meteo variabile di oggi, domenica 30 aprile, non ha placato la curiosità dei molti visitatori che hanno raggiunto anche nella terza giornata di FSA Bike Festival – Garda Trentino l’area ex Cattoi, il Parco dell’Ora e la zona Miralago di Riva del Garda, per scoprire le diverse novità tra i 200 stand presenti dedicati al settore MTB, dopo il pienone della Open Night di sabato sera che ha riempito di vita ed entusiasmo l’intera area espositiva fino a notte inoltrata. Foto @Desire Lines.

Allo stesso modo, non si è arrestata neanche la voglia dei circa 400 iscritti alle gare odierne di mettersi in gioco nella Bosch eMTB Challenge supported by Trek, o di unire il lato agonistico a quello della scoperta del territorio in sella alla propria bicicletta con Specialized Lake Bash, la grande novità di quest’anno dedicata al Gravel.

La sfida di Bosch eMTB Challenge supported by Trek ha raggiunto il sold-out di iscrizioni con ben 200 partecipanti che hanno affrontato la gara basata su Enduro, Downhill e Orienteering, e dedicata alle bici a pedalata assistita. La sfida prevedeva una suddivisione in due categorie, amatoriale e avanzata, in base all’esperienza dei biker, con un tratto aggiuntivo e più tecnico riservato ai soli partecipanti con maggiori skill.

Specialized Lake Bash, il primo evento Gravel nella storia del festival, ha registrato invece oltre 150 iscritti che hanno preso il via dalle rive del Lago di Garda. Ogni biker ha potuto decidere se affrontarla come gara o come tour, in quanto il tempo è stato cronometrato solo in specifici settori contrassegnati. Questa modalità ha perciò consentito ai partecipanti di pedalare insieme, gustare le specialità locali presso i ristori e soprattutto ammirare la natura circostante dall’immensa vista sul Lago di Garda sulla prima salita al blu turchese del Lago di Tenno, dall’altopiano di Fiavé all’incantevole Valle del Sarca con il sentiero che porta al Lago di Cavedine.

Sul percorso lungo (Epic Gravel Challenge), di 101,9 km, ci sono state infatti solo tre frazioni cronometrate ai fini della classifica: presso il Lago di Tenno dal chilometro 12 per 3,77 km di lunghezza e 248 metri di dislivello; a Comano dal km 40 per 4,5 km di lunghezza e 230 metri di dislivello e a Dro dal km 77 per 1,93 km di lunghezza e 20 metri di dislivello. Per il percorso breve di 68,9 km invece (Juicy Gravel Challenge) il cronometraggio era previsto solo a Dro dal km 43 per 1,93 km di lunghezza e 20 metri di dislivello.

Nella giornata di oggi, si è tenuta presso lo stand di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. anche l’iniziativa “Girls ride better” insieme alla bike ambassador del Garda Trentino Eleonora Farina: la testimonial, che nel pomeriggio di ieri aveva accompagnato un numeroso gruppo di biker alla scoperta del Trail Center di Pietramurata, ha fornito consigli utili e suggerimenti per migliorare le prestazioni in sella.

Domani, lunedì 1° maggio, grande conclusione con lo Junior Trophy, la sfida dedicata ai piccoli biker, che gareggeranno alle ore 10:30 (per gli atleti nati dal 2020 al 2015) o alle ore 12:30 (per quelli nati dal 2014 al 2009) per vivere un’incredibile esperienza sulle due ruote come i più grandi.