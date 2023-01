Riva del Garda, grande festa per i 101 anni di Bruna Tomasoni

lunedì, 9 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Festeggiata Bruna Tomasoni, che ha tagliato il traguardo dei 101 anni. C’era anche il sindaco Cristina Santi oggi pomeriggio nella casa di riposo in via Ardaro a Riva del Garda (Brescia), alla grande festa per i 101 anni di Bruna Tomasoni.

Lo scorso anno – quando ha tagliato il traguardo del secolo di vita – era un difficile momento causato dalla pandemia, che ai familiari aveva imposto lo scaglionamento delle visite e al sindaco aveva suggerito di rinunciare alla presenza e di mandare un biglietto di auguri accompagnato a un mazzo di fiori. Quest’anno invece, nonostante i molti impegni della giornata, il sindaco ha voluto esserci, per esprimere di persona a Bruna l’affetto della città e le felicitazioni per il non comune traguardo raggiunto, potendo così conosce di persona anche i figli, Vittorio e Claudia, l’anno scorso sentiti per telefono. Contentissima e commossa, Bruna Tomasoni (al centro delle foto) per prima cosa ha voluto abbracciare e baciare il sindaco. E raccontarle come la cosa importante nella vita sia andare diritti sulla propria strada, coerenti coi propri valori, e fare sempre del bene agli altri.

Originaria di Chizzola, nel Comune di Ala (Trento), prima dei quattro figli di Bortolo e Isabella, Bruna è cresciuta aiutando la famiglia nella coltivazione della terra e nei lavori di casa. Nel 1946 il matrimonio con Mario Cipriani e, due anni più tardi, il trasferimento a Riva del Garda, dove per molti anni la coppia ha gestito, assieme ai figli, il bar ristorante Gambero di viale Prati, di fronte e poco più a nord di quella che più avanti e fino a pochi anni fa sarà l’omonima pizzeria. Quindi, la gestione di un negozio di pane e pasta in via Disciplini.

Oggi Bruna Tomasoni, considerata l’età, gode di ottima salute, è presente e vivace, e in casa di riposo ha fama di giocatrice di carte particolarmente temibile. Inoltre, appassionata da sempre di sartoria, ancora adesso si diletta all’uncinetto, e non sono poche le persone a indossare i calzini da lei realizzati.