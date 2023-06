Riva del Garda: grande festa al Giardino d’infanzia per i 150 anni

martedì, 27 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Il Giardino d’infanzia di Riva del Garda ha festeggiato i 150 anni aprendo le porte a tutta la cittadinanza e offrendo un grande pranzo (a cura del Bacionela Club). Con l’occasione è stata lanciata una raccolta di fondi per restaurare il parco annesso alla scuola, in particolare per la manutenzione e la sostituzione dei giochi. Alla festa hanno preso parte per l’amministrazione comunale il sindaco Cristina Santi e il vicesindaco Silvia Betta, ai quali si è aggiunto in un secondo momento anche il presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone.

“Nell’anno 1872 – spiegano i presidenti dell’ente gestore Franco Antonini e del comitato di gestione Mirko Cigalotti – promosso da un Comitato di benemeriti cittadini, a cui si aggiunsero il consenso e l’approvazione dell’intera cittadinanza e dell’amministrazione comunale, grazie anche alle offerte e alle donazioni di benefattori, fu possibile dare avvio a un’iniziativa tendente a dotare la città di Riva del Garda di un giardino d’infanzia con sede propria, dotata di statuto e regolamento. Nel corso di questi 150 anni l’associazione Giardino d’infanzia Odv ha accompagnato, passo dopo passo, affrontando e adeguandosi ai grandi cambiamenti e ai nuovi scenari, l’educazione di intere giovani generazioni, garantendo una presenza costante nel tessuto sociale della città di Riva.

L’associazione Giardino d’infanzia, che fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, con la sua storia e la sua tradizione costituisce “un importante e signifìcativo esempio di come una comunità abbia saputo farsi carico di un bisogno educativo e sociale, individuando concretamente al proprio interno le forme e, nello stesso tempo, le modalità più idonee e atte a interpretare la storia, la cultura, l’identità e le tradizioni del territorio”.

“Preme menzionare il concittadino architetto Giancarlo Maroni, al quale, alla fine del grande conflitto, fu affidato il progetto di ricostruzione del Giardino d’infanzia, gravemente danneggiato dai bombardamenti e dagli incendi. A lui vanno attribuiti i lavori di restauro dell’antica chiesa di San Rocco , il progetto della centrale idroelettrica del Ponale, della Spiaggia degli olivi e il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio. Con questa iniziativa desideriamo con le famiglie, i soci e la comunità tutta festeggiare il 150° anno dell’associazione e nel contempo istituire una campagna raccolta di fondi a favore del bellissimo e grande parco di cui la scuola è dotata, ma che ora necessita di un certo intervento di manutenzione e sostituzione dei giochi. Confidando nella generosità e sensibilità alla nostra realtà scolastica, ringraziamo fin d’ora per il supporto che si vorrà dimostrarci”.