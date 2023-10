lunedì, 16 ottobre 2023

Riva del Garda (Trento) – Riva del Garda Fierecongressi vince la candidatura del 46th International Dioxin Symposium – Dioxin2026. E’ stata ufficialmente annunciata l’assegnazione di Riva del Garda quale sede del Simposio Internazionale dedicato alla scienza degli inquinanti organici persistenti – POP, in programma nel mese di settembre 2026.

A 10 anni dall’ultimo congresso tenutosi in Italia, nel 2026 tornerà nel nostro Paese il prestigioso appuntamento, grazie al lavoro di partnership fra Eco Research, Centro di ricerca specializzato in analisi chimiche con sede a Bolzano, e Riva del Garda Fierecongressi.

La direzione scientifica sarà affidata al dottor Werner Tirler, Direttore di Eco Research, e la conferenza accoglierà presso il Centro Congressi di Riva del Garda oltre novecento tra i maggiori esponenti internazionali della ricerca sugli inquinanti organici persistenti, per una quattro giorni dedicata alla condivisione degli studi più recenti nel settore.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare in Italia, e in particolare nella nostra regione, questo evento – spiega il dottor Tirler – non è stato semplice, e ringraziamo Riva del Garda Fierecongressi per il contributo determinante. Siamo fiduciosi che sarà un Dioxin 2026 di successo”.

Supportato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Eco Research si occupa di ricerca scientifica in ambito ambientale e ingegneria ambientale, promuovendo la formazione e la specializzazione di nuove leve di ricercatori altamente qualificati. Grazie alla sua consolidata esperienza, è partner scientifico di numerosi progetti di ricerca.

“La scelta di Riva del Garda quale sede di un appuntamento importante come Dioxin 2026 è per noi un onore, e un grande riconoscimento alla comunità scientifica nazionale, rappresentata dal Dottor Tirler e dal suo gruppo di ricerca – afferma Alessandra Albarelli (nella foto), direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi – siamo orgogliosi di essere la sede congressuale italiana scelta per ospitare l’International Dioxin Symposium, e certi che il Trentino-Alto Adige saprà accogliere al meglio i congressisti, facendo scoprire loro le eccellenze che caratterizzano questa regione”.