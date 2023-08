Riva del Garda Fierecongressi, grande partecipazione agli eventi estivi

martedì, 1 agosto 2023

Riva del Garda – Il mese di luglio è stato ricco di appuntamenti per Riva del Garda Fierecongressi. Dal 2 al 7 luglio il Centro Congressi rivano ha accolto l’International Conference on Fluvial Sedimentology – ICFS 2023, organizzata dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova: 260 partecipanti, geologi, ingegneri e biologi, provenienti da 34 Paesi (tra i più rappresentati Stati Uniti, Francia e Italia), si sono riuniti sulle sponde del lago per condividere conoscenze, esperienze e le ultime scoperte nell’ambito della sedimentazione e della geomorfologia fluviale.

Il 9 e il 10 luglio il quartiere fieristico di Riva del Garda ha aperto le porte alla nona edizione di Outdoor & Running Business Days, la fiera B2B organizzata dal Magazine Sport Press, dedicata alle aziende produttrici di attrezzature e abbigliamento per outdoor e running. Due giorni di presentazioni, anteprime, test prodotto e workshop di settore, e una ricca area espositiva con più di 200 brand esposti.

L’11 luglio Riva del Garda Fierecongressi ha celebrato il 50esimo anniversario dal primo congresso ospitato nella splendida località lacustre, con una festa che è iniziata in Sala Garda, e proseguita nella suggestiva cornice di Spiaggia Olivi. Una serata che ha raccontato alcune delle tappe più significative di un percorso che connette il passato con un futuro che guarda alla creatività, alla ricerca, all’innovazione e alla sostenibilità. E a confermare Riva del Garda tra le principali destinazioni per gli eventi congressuali nazionali e internazionali.

Il 21 luglio il Palavela ha ospitato i “Carmina Burana” di Carl Orff, eseguiti dall’Orchestra di Padova e del Veneto, dal Coro lirico veneto e dal Coro voci bianche “Cesare Pollini”, oltre che da un cast internazionale di solisti. Un appuntamento andato sold out, organizzato in apertura di Musica Riva Festival.

Il 26 luglio Spiaggia Olivi ha accolto la presentazione di “In nome di Marco”, il libro dedicato alla vita di Marco Pantani, scritto dalla mamma Tonina Belletti e da Francesco Ceniti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, organizzata dalla Libreria Mondadori di Riva del Garda. Un’opera che ha riscosso molto successo e che ancora oggi, a distanza di dieci anni dalla prima edizione del 2013, continua ad appassionare i suoi lettori.