Riva del Garda, festa per i 102 anni di Ida Azzolini

lunedì, 20 marzo 2023

Riva del Garda – Nata il 20 marzo 1921 a Bardolino, Ida Azzolini da tantissimo tempo vive a Riva del Garda, dove oggi ha festeggiato nientemeno che il 102° compleanno.

Il 100° compleanno Ida l’ha festeggiato quando la pandemia di covid-19 era ancora a uno stadio tale da suggerire la massima prudenza, atteggiamento seguito anche l’anno scorso evitando la classica visita dell’amministrazione comunale, sostituita necessariamente dall’invio di un mazzo di fiori e di un biglietto di auguri. Quest’anno finalmente è stato possibile tornare agli auguri di persona, portati a Ida dal sindaco Cristina Santi, presente anche la figlia Rita, assieme a un mazzo di fiori e a un biglietto di auguri.

Ida Azzolini si è trasferita a Riva del Garda quando ha sposato il rivano Giuseppe Morghen, al quale ha dato cinque figli: Gianantonio, Marco, Marta, Mauro e Rita. La coppia ha vissuto prima alla Pasina, poi in centro storico, a due passi da piazza Tre novembre, e infine al rione Degasperi, dove Ida vive tuttora.

Preoccupata per alcuni acciacchi (in realtà Ida per l’età gode di una salute invidiabile) e della sordità (che tende a sopravvalutare, quasi come una canzonatura, riuscendo in effetti a capire quello che le si dice), non ha comunque mancato di chiacchierare con la sua ospite, rivolgendole anche qualche battuta particolarmente spiritosa, accompagnandola sempre con un largo sorriso. «È una persona molto allegra, positiva e solare -conferma la figlia Rita- a cui piace stare in compagnia. Quando ero bambina la nostra casa me la ricordo frequentata e vivace, c’era sempre gente, c’era movimento, c’era vita. Per noi è stata una grande mamma, presente a attenta, forte e serena».