Riva del Garda, festa per i 102 anni di Erina Pederzolli

lunedì, 12 giugno 2023

Riva del Garda – Nata il 12 giugno del 1921, Erina Pederzolli ha ricevuto domenica la visita del sindaco Cristina Santi, che le ha fatto omaggio di un mazzo di fiori e portato gli auguri di buon compleanno.

Prima delle cinque figlie di Pasquino Pederzolli e Giuseppina Zucchelli, Erina è cresciuta nell’azienda agricola di famiglia alla Berlera. Nel 1945 ha conosciuto Mario Bonora, che cinque anni più tardi diventerà suo marito. La coppia avrà tre figli: Luciano, persona molto nota e apprezzata in Busa, morto nel 2018; Renato, docente universitario alla facoltà di ingegneria dell’Università di Padova; e Adriana, medico chirurgo e docente universitario a Verona.

Oltre alla festa di domenica, nella casa di Varone in cui vive, è in preparazione quella con tutta la famiglia, che si terrà a breve, com’è ormai tradizione, alla Berlera in località Ceole, dove Erina è nata ben 102 anni fa.

Erina gode di una forma fisica e mentale inusuale per la sua età. Molto legata alla famiglia, è una donna di grande fede, molto socievole, sempre pronta a sostenere e a consigliare chiunque si rivolga a lei.