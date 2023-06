Riva del Garda: festa con il neo centenario Gilbert Hamal

venerdì, 30 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Festa con il neo centenario Gilbert Hamal. Nato in Svizzera il 24 giugno del 1923 ma da anni residente a Riva del Garda, Gilbert Hamel ha festeggiato nel pomeriggio di oggi il 100° compleanno.

Gilbert è incredibilmente autonomo e ha vissuto da solo fino alla fine dell’anno scorso, quando un incidente lo ha costretto al ricovero in ospedale e poi ha suggerito il trasferimento in rsa. Qui, alla Fondazione Comunità di Arco, ha ricevuto la visita del sindaco Cristina Santi, che gli ha portato gli auguri di buon compleanno dell’amministrazione e idealmente della città, assieme al dono di un piccolo dipinto che raffigura il centro storico di Riva del Garda vista dal lago. La festa è stata organizzata dallo staff della rsa come un sorpresa, della quale Gilbert fino all’ultimo era all’oscuro.

A Riva del Garda è venuto a vivere dopo la pensione, raggiungendo la sua compagna, dalla quale ha imparato l’italiano. In Svizzera, dove si era sposato e poi separato e dove aveva avuto un figlio, ha lavorato nel campo dell’industria meccanica.

Assieme al sindaco a fare visita a Gilbert c’era anche Marco Torboli, presidente di Apm, che conosce bene Gilbert in quanto l’abitazione rivana di quest’ultimo era nei pressi del negozio di Torboli. Dopo i saluti e gli auguri, la festa è iniziata nel più classico dei modi: lo spegnimento delle candeline (in questo caso una) sulla torta. Prova che Gilbert ha superato in scioltezza.