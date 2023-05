lunedì, 22 maggio 2023

Riva del Garda – Falso allarme in viale Cannella a Riva del Garda (Trento) per incendio abitazione. La squadra dei vigili del fuoco di Riva del Garda giunta sul posto ha appurato che si trattava dell’attività di un cantiere edile presso un edificio in ristrutturazione. In supporto la Polizia Locale. Foto @VVF Riva del Garda.