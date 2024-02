Riva del Garda, da domani transito regolare nella Galleria Dom

giovedì, 15 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Viabilità: da domani notte transito regolare lungo la Galleria Dom. Dopo mesi di febbrile lavoro riapre completamente al traffico anche di notte e in entrambe i sensi di marcia la Galleria Dom che porta in Val di Ledro. Era stata oggetto di un importante intervento di ripristino e consolidamento del rivestimento della galleria, caduto sull’asfalto lo scorso novembre, con lavori effettuati negli ultimi tempi nelle ore notturne proprio per permetterne l’attraversamento durante il giorno.

Da domani – venerdì 16 febbraio – quindi la galleria sarà transitabile anche di notte. Alle 16 è previsto un momento di conclusione ufficiale dell’intervento, alla presenza delle autorità e dei tecnici che hanno seguito i lavori.

“Abbiamo posto il massimo impegno, e ringrazio per questo dirigenti e maestranze, per ripristinare la funzionalità della galleria – commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. Ora analogo impegno verrà riservato anche per l’altro tratto più recentemente compromesso dalla frana”.