Riva del Garda: chiuso il sentiero 405 con la via ferrata “Susatti”

venerdì, 15 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Causa la frana è stato chiuso il sentiero numero 405 con la via ferrata “Fausto Susatti“. La chiusura, che precisamente interessa il sentiero tra le condotte forzate, da quota 372 metri slm (all’altezza del bivio con il sentiero 404) fino a quota 796 (al bivio con il sentiero 404 A), poco sotto “Bocca d’Enzima”, è stata decisa in relazione all’ordinanza con cui il Servizio gestione strade della Provincia ha chiuso la statale 45 bis Gardesana occidentale, la quale segnala come la situazione geologica emersa dalle ispezioni abbia evidenziato la presenza di blocchi instabili e la necessità pertanto di operare sul versante per la messa in sicurezza dell’area prima di poter riaprire la strada.

L’ordinanza di chiusura, firmata dal sindaco Cristina Santi per ragioni di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità, rimarrà in vigore fino alla sua revoca.