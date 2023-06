Riva del Garda: Carlo Petrini presenta “Il gusto di cambiare”

mercoledì, 7 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità” Carlo Petrini (nella foto) a Riva del Garda (Trento) con il suo nuovo lavoro

Un confronto inedito e stimolante tra due intellettuali diversi per formazione, ma concordi nella diagnosi e nell’approccio alla situazione attuale, da cui nasce un libro ricco di proposte concrete per dare un futuro al pianeta che abitiamo. Una conferenza aperta a professionisti, appassionati del settore e a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio il ruolo cruciale del cibo nella nostra società e nel nostro ambiente.

Che il modello alimentare-economico attuale sia difficilmente sostenibile per la Terra ce lo conferma la realtà, tra ingiustizie sociali e cambiamenti climatici. E se si rende necessaria una virata di sistema, ecco che la società civile prende le redini in mano per dare vita a un nuovo paradigma: quello dei beni comuni, della transizione ecologica, di un coinvolgimento attivo. Dal confronto, inedito e stimolante, tra due intellettuali diversi per formazione, ma concordi nella diagnosi e nell’approccio alla situazione attuale, nasce un libro ricco di proposte concrete per dare un futuro al pianeta che abitiamo.

E’ in programma per giovedì 15 giugno, alle ore 19, presso Spiaggia Olivi di Riva del Garda, la presentazione de “Il gusto di cambiare – La transizione ecologica come via per la felicità” (Slow Food Editore, Libreria Editrice Vaticana), l’ultimo lavoro di Carlo Petrini, gastronomo, fondatore di Slow Food, Terra Madre e della prima Università di Scienze Gastronomiche al mondo, scritto in collaborazione con Gaël Giraud, economista, matematico e teologo, gesuita, direttore del Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University di Washington, con la prefazione di Papa Francesco.

Un appuntamento aperto a professionisti, appassionati del settore e a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio il ruolo cruciale del cibo nella nostra società e nell’ambiente in cui viviamo.

L’ingresso è gratuito (previa registrazione, da effettuarsi su Eventbrite entro il 14 giugno) fino a esaurimento posti.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-il-gusto-di-cambiare-di-carlo-petrini-607116621157