Riva del Garda, Bike festival: 30esima edizione nel motto Rocks On Fire

domenica, 17 marzo 2024

Riva del Garda (Trento)– In trent’anni di storia si è costruito la fama di essere tra i più grandi happening europei della mountain bike e dare il via alla stagione off-road. E così FSA Bike Festival Riva del Garda torna dal 2 al 5 maggio 2024, come punto d’incontro tra l’industria e il popolo della bicicletta: quattro giorni di gare entusiasmanti, dalle marathon ai tour guidati in e-MTB passando ovviamente per le “ride” in gravel. Un’imponente expo con oltre 350 brand internazionali e numerosi eventi collaterali: in vista del 30° anniversario che ha già presentato il nuovo logo con una rinnovata veste grafica, FSA Bike Festival Riva del Garda annuncia il motto che rende l’idea di cosa devono aspettarsi le migliaia di visitatori: Rocks On Fire!

Garda Trentino, l’El Dorado della bicicletta

Mentre più di 200 espositori e 350 marchi presentano nuovi modelli di bici, attrezzature e accessori, l’ampia area del festival sulle rive del Lago di Garda e i tracciati delle montagne circostanti offrono le condizioni ideali per scoprire e testare le ultime novità. Migliaia di ciclisti non vedono l’ora di addentrarsi nei percorsi delle montagne del Garda Trentino, con oltre 50 piste ciclabili e 1.500 chilometri di sentieri usufruibili dai biker. Il tutto condito da Rocks On Fire, il filo rosso che unisce chi vive FSA Bike Festival Riva del Garda da protagonista.

Expo, Gare, Party – Il programma in sintesi

Oltre allo straordinario scenario che unisce la forza delle montagne con la vastità del lago, il festival offre un ricco programma con tour guidati, workshop e diversi formati di gare: dalla Specialized Bike Marathon alla Maxxis Gravel Garda Trentino, dalla Bosch e-MTB Challenge allo Scott Junior Trophy per i ciclisti di età compresa tra i 4 e i 14 anni. Il clou del festival è senz’altro la prova marathon di sabato 4 maggio in calendario UCI: circa 1.500 biker si sfideranno su uno dei tre tracciati di 30, 59 e 82 chilometri.

Per i visitatori, inoltre, sono disponibili svariati percorsi appositamente disegnati per test e collaudi delle biciclette in esposizione e anche diverse “esperienze” da protagonisti come le Enduro Experience (con gruppi organizzati e accompagnati da guide qualificate) e le e-MTB Adventure Experience dove i partecipanti potranno divertirsi ininterrottamente grazie alle stazioni di cambio delle batterie allestite sui tracciati degli itinerari più lunghi. E ancora: spettacoli acrobatici, i ride-out e l’Open Night, che verrà seguita da una festa alla Spiaggia degli Olivi. Insomma, un’agenda fitta di giorno e di sera. Foto @Desire Lines.

L’area espositiva del Bike Festival Riva del Garda è visita bile in maniera del tutto gratuita, le registrazioni sono già aperte sulla pagina Ingresso Visitatori.

FSA: il nostro main partner dal 2018!

Si rinnova anche quest’anno la partnership con Full Speed Ahead (FSA), l’azienda produttrice di componenti per biciclette di livello mondiale per il ciclismo su strada e mountain bike, supportando molte delle principali realtà di ciclismo del mondo. “La nostra storia nello sport e il nostro patrimonio di innovazione, design e produzione sono importanti per noi, siamo orgogliosi di investire costantemente nella ricerca e sviluppo dei prodotti assicurandoci di fornire le migliori tecnologie agli atleti professionisti. L’evento FSA Bike Festival Riva del Garda rappresenta per FSA un appuntamento periodico cruciale dove incontrare tutti gli appassionati e ottenere preziosi suggerimenti rispetto ai nostri prodotti, che si aggiungono a quelli dei team professionistici con i quali collaboriamo in maniera costante”, sottolinea Claudio Marra, Global Vice President di FSA.

Sostenibilità e inclusione

Garda Dolomiti S.p.A., da quest’anno alla direzione del festival, ha prestato particolare attenzione alla sostenibilità di un evento che attira migliaia di partecipanti: un nuovo sistema di raccolta differenziata, l’utilizzo di filati riciclati per tutto il merchandising e gli speciali “bicchieri del Bike Festival” realizzati con materiale riciclato sono solo tre delle numerose misure adottate in chiave ecologica. Ultimo, ma non certo per importanza, FSA Bike Festival Riva del Garda presenta anche soluzioni innovative per le persone con disabilità riducendo il più possibile le barriere architettoniche intorno all’area espositiva e altre iniziative inclusive, con l’obiettivo che tutti gli appassionati possano far parte di questa vivace comunità.

Ulteriori informazioni, il programma del festival, iscrizioni alle gare e agli eventi collaterali disponibili sul sito ufficiale dell’FSA Bike Festival Riva del Garda: www.bikefestivalriva.com

About FSA Bike Festival Riva del Garda

FSA Bike Festival Riva del Garda si svolge quest’anno per la 30ma volta. E l’edizione dell’anniversario, dal 2 al 5 maggio, ha in serbo molte novità. Oltre alla collaudata area EXPO con numerosi espositori e possibilità di test, i biker professionisti e amatoriali potranno divertirsi anche grazie ai numerosi eventi collaterali. L’anno dell’anniversario ha portato con sé alcune importanti novità anche dal punto di vista organizzativo, con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p,A. che ha assunto il ruolo di organizzatore del Festival.