Riva del Garda, i dati dell’assemblea dei vigili del fuoco e il nuovo capo squadra

Riva del Garda (Trento) – Appuntamento annuale per l’assemblea ordinaria del corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento). Presso la sede di viale Rovereto sono intervenuti anche l’ispettore distrettuale Marco Menegatti, unitamente ai sindaci di Riva del Garda Cristina Santi e di Nago Torbole Gianni Morandi, in virtù della gestione associata per il servizio antincendi in vigore tra i due comuni altogardesani, che hanno portato il loro ringraziamento per il quotidiano lavoro svolto dai volontari del corpo rivano. Foto @VVF Riva del Garda.

E’ stato approvato il bilancio consultivo del 2022 e quello di previsione del 2023. Successivamente il comandante Graziano Boroni, come di prassi nell’assemblea di inizio anno, ha proceduto a presentare la relazione sull’attività svolta dal corpo nel 2022.

Nell’ordine del giorno era presente anche il punto della votazione per un nuovo capo squadra, a sostituzione del vigile Stefano Frizzi recentemente nominato vice ispettore dell’unione distrettuale Alto Garda e Ledro, ha visto la designazione dell’unico candidato Federico Riccadonna, classe 2000, in servizio attivo dal dicembre 2018, con un passato di tre anni nel gruppo giovanile degli allievi.

Infine è stata l’occasione per salutare e premiare la sostenitrice Cristina Iachelini, per 26 anni addetta alle pulizie della caserma, che dallo scorso 31 dicembre ha raggiunto il traguardo della meritata pensione, ma che comunque continuerà a essere presente e parte integrante nelle attività del corpo.

RELAZIONE ANNUALE DEL COMANDANTE BORONI

“Come di consueto nella prima assemblea dell’anno si approva l’attività finanziaria dell’anno precedente, non può essere occasione migliore anche, per illustrare l’attività interventistica svolta nell’anno precedente. L’attività 2022 si riassume nei seguenti numeri:

Interventi n° interventi / Ore uomo /

Incendi (abitazione, industria, cassonetto, autovettura, Ecc.) 72 1000

Incendi boschivi e/o sterpaglie 34 3589

Incidenti stradali 96 546

Ricerca e recupero persona 81 494

Servizi tecnici in genere 486 1744

Prevenzioni e vigilanze 35 1289

Addestramento pratico e teorico 152 3721

Atre attività(manifestazioni, raduni, ecc.) 37 2651

Totale interventi 2021 993 15038

Reperibilità notturna 365 4380

Reperibilità diurna sabato –domenica e festiva 114 1368

Totale servizio di reperibilità 479 5748

Direttivi e riunioni (graduati, allievi) 40 120

Amministrazione (cassiere, segretario, comandante) 200 1500

Totale amministrazione del corpo 240 1620

Totale attività 1712 22406

Analizzando i soli numeri dell’interventistica escludendo quindi la reperibilità notturna e festiva, si evidenzia una diminuzione del 16 % di interventi ma un aumento importante di ore uomo del 51%, quindi interventi che impegnano molti vigili per lunghi periodi. Tra gli interventi che hanno caratterizzato il 2022, sicuramente l’incendio boschivo di Nago, che ci ha visti impegnati per tre settimane, con l’ausilio di mezzi aerei, e un impegno massiccio di uomini a terra provenienti anche da altri distretti. Gli incendi in genere sono aumentati del 6%, gli incidenti stradali del 50%, le ricerche e recupero persone + 4%, i servizi tecnici sono diminuiti sensibilmente – 33 %, gli addestramenti + 3,5%, dopo la pandemia si riprende a pieno ritmo con le fiere e i congressi inevitabile l’aumento delle attività di vigilanza per questa tipologia di eventi + 60 %.

In aumento il numero degli interventi fuori provincia, nel 2022 siamo intervenuti 36 volte nei comuni di Tremosine, Limone S/G, Magasa, con un impegno complessivo di 749 ore uomo. In calo del 24% gli interventi nel comune di Nago-Torbole con un aumento esponenziale delle ore uomo 550% dovuto al massiccio impegno per domare le fiamme dell’incendio boschivo.

Gli interventi sul lago sono stati 96 di cui 25 addestramenti e 74 tra soccorso, recupero persone o imbarcazioni e servizi tecnici.

Situazione vigili

Nel corso del 2022 sono stati assunti quattro vigili, Dalponte Alberto e Menegatti Michele provenienti dal nostro gruppo allievi, Gardumo Davide che è rientrato e il vigile Yuri Nardon trasferito dal Corpo di Lisignago in Val di Cembra ai quali diamo un caloroso benvenuto. Mentre il vigile Paolo Grottolo ha raggiunto il sessantesimo anno di età ed è diventato vigile di complemento. I vigili Saccardo Enrico e Bubola Federica si sono dimessi per motivi personali. A tutt’oggi quindi l’organico del Corpo di Riva del Garda è di 65 vigili in servizio attivo, 6 vigili di complemento, 23 allievi, 12 vigili onorari, 3 membri sostenitori. L’età media è di 34 anni, il 43% (28) dei vigili hanno tra i 18 e i 30 anni, il 24 % (16) tra i 31 e i 40 anni, il 9 % (9) tra i 41 e i 50 anni, il 18 % (12) tra i 51 e i 60 anni.

Voglio rimarcare che e solo grazie all’aiuto di tutti voi, che si riesce a far fronte a questa mole di interventi, ma è sempre grazie all’aiuto di tutti voi, nei vari settori e nei vari ambiti del Corpo, che piano piano riusciamo a raggiungere gli obiettivi prefissati, sulla strada tracciata dal direttivo e dal Comandante, è un grande lavoro di squadra.

Allievi

Il gruppo allievi nell’anno appena trascorso dopo due anni di pandemia ha ripreso la normale attività addestrativa senza restrizioni, questo ha portato a 25 incontri per 30 giornate complessive in cui si sono svolte manovre, incontri formativi, gita a Verolanuova e il campeggio provinciale allievi in Val di Non. Attività sostenuta e garantita dai dieci istruttori. I ragazzi e ragazze over 16 hanno partecipato in affiancamento ai servizi di caserma ed alle manovre del corpo.

Nel 2022 l’organico del gruppo è notevolmente aumentato passando dai 15 allievi di inizio anno agli attuali 23 (con un allievo in attesa di assunzione). Diamo il benvenuto a Baroni Anna, Menegatti Matteo, Sorce Emma Paola, Lombardi Martina, Marchi Alessio, Pettinacci Annalisa, Rancati Luca, Righi Alejandro, Amistadi Cristiano, Tomaselli Pietro e Zambotti Federico. Un arrivederci a Spada Gianluca che dal 6 dicembre è diventato maggiorenne. Anche nell’organico istruttori ci sono stati degli avvicendamenti: sono usciti per altri incarichi, Depentori Yari e Spada Massimo, mentre sono entrati i vigili Boroni Lorenzo, Cristofoletti Nicholas, Riccadonna Federico e Carloni Nicolò. Si stanno cercando altri vigili disponibili per rimpinguare l’organico degli istruttori.

Un ringraziamento al CP Depentori e al VC Spada per il lavoro svolto ed un benvenuto e buon lavoro ai nuovi istruttori. Nel mese di novembre si è tenuto anche il corso istruttori allievi a Tione dove vi ha partecipato l’istruttore Boroni Lorenzo.

Un ringraziamento al Responsabile allievi Tonelli Gianfranco e al gruppo degli istruttori allievi, ai quali auguro un buon lavoro nel portare avanti quest’importante attività che ci garantisce il ricambio generazionale.

Attività squadra soccorso acquatico

Nel corso del 2022 la squadra nautica del corpo VVF Riva del Garda ha effettuato un centinaio di interventi. Tra gli eventi di spicco che hanno caratterizzato quest’anno troviamo la manovra svoltasi il 30 gennaio assieme ai colleghi di Tiarno di Sopra al lago d’Ampola dove abbiamo potuto sperimentare le tecniche di recupero su ghiaccio, in acque fredde con l’utilizzo degli idrocostumi e delle mute in dotazione personale da 5mm.

Il 16 marzo abbiamo partecipato alla manovra SAR “BENACUS” organizzata dalla Guardia Costiera di Salò, manovra che è servita per sperimentare il sistema di allertamento con i conseguenti tempi di risposta. A maggio la Direzione Regionale Lombardia – Vigili del Fuoco, ci ha coinvolti in una manovra a più scenari nelle acque antistanti la parte storica di Sirmione. Abbiamo in quell’occasione utilizzato più equipaggi con attrezzatura da soccorso in acqua con motoscafo e da terra per il supporto alla manovra. L’attività si è svolta alla presenza del capo del CNVVF del Prefetto di Brescia, del VicePres. Maturi, dell’Ispettore distrettuale Menegatti e dal sottoscritto.

Il 21 maggio su richiesta della Federazione e della PAT il corpo di Riva prendeva presidio su uno dei punti di esodo più importanti per il maxi concerto di Vasco Rossi avvenuto a Trento sud. Le squadre sul posto hanno garantito la sicurezza sul ponte assegnato e in acqua con moto d’acqua nel fiume Adige. Attività esterna

In luglio e agosto abbiamo accolto in 4 diversi appuntamenti un centinaio di bambini delle colonie estive Miralago e Casa mia Nel corso dell’anno abbiamo incontrato in caserma circa 120 bambini del Giardino di Infanzia di Riva, in un’intera mattinata giocando con loro su temi relativi alla sicurezza in cucina. Abbiamo partecipato al progetto “Piedibus” organizzato dalla Scuola materna di Rione in collaborazione con Polizia Locale, Croce rossa, soccorso alpino, 60 bambini con i quali sono state affrontate le tematiche relative alla sicurezza antincendio.

Con le scuole elementari Nino Pernici a novembre e dicembre abbiamo ospitato circa 150 ragazzi suddivisi in più gruppi hanno potuto toccare con mano le attività che svolgiamo a favore della comunità. Abbiamo coinvolto anche gli istituti superiori, un incontro con le classi quarte del Floriani con le quali si è l’argomento della sicurezza e la prevenzione antincendi in generale, mentre con l’istituto alberghiero si è partecipato attivamente alle operazioni di evacuazione della scuola. Complessivamente abbiamo incontrato attivamente circa 570 ragazzi di ogni fascia di età. A settembre per tutta la popolazione è stata organizzata la tradizionale giornata del vigile del fuoco, con la caserma aperta a tutti, i vigili si sono impegnati in manovre addestrative e spettacolari. Tutta questa attività necessità di un grande impegno di energie e tempo, ma siamo consapevoli e lo dimostra la crescita dell’organico allievi e vigili, che questo nostro impegno sulle scuole e sulla popolazione garantisce un costante afflusso di richieste per entrare a far parte del nostro sistema pompieristico.

Formazione

Sta proseguendo il positivo rapporto con il centro formativo di Pavia, a novembre 10 vigili hanno partecipato ad una giornata formativa, il corso è servito ad approfondire le tecniche di attacco all’incendio confinato, tecniche tra l’atro utilizzate più volte nel 2022 in occasione di incendi abitazione reali Sono stati abilitati all’utilizzo della Ple e del muletto circa dodici vigili, con corsi previsti dall’accordo stato regione.

Mezzi e attrezzature e sede

A fine 2022, abbiamo definito con il cantiere nautico Feltrinelli i lavori di manutenzione e sostituzione dei motori dell’imbarcazione da lavoro VFOGOTN, un lavoro importante che ci garantirà l’efficienza del mezzo per molti anni ancora. Tali lavori si sono potuti realizzare grazie anche al contributo del 70 % da parte della cassa Provinciale antincendi.

La sostituzione della vecchia aps Man che quest’anno compie 25 anni, è al momento sospesa in attesa di definire alcuni passaggi, l’entrata o meno nel Terzo settore che ci permette di ottenere lo sconto del 20%, nel caso in accordo con l’amministrazione nel corso dell’anno si provvederà ad effettuare una variazione per la copertura dei fondi mancanti. Attendiamo che la commissione della Federazione verifichi il mezzo e ne dichiari la necessità di essere sostituita, potremmo in questo caso accedere a ulteriori finanziamenti provinciali. Entro fine maggio si delineerà la strada da prendere.

La nuova imbarcazione ha subito dei forti ritardi a causa del periodo della pandemia e della crisi dei materiali che ha portato all’incapacità del cantiere nautico di proseguire nella realizzazione. Dopo una serie di incontri tra Pat -Rup- Direttore esecuzione contratto, ditta e Unione, si sta per delineare una positiva soluzione della controversia. In definitiva i tempi di consegna slitteranno a fine anno, la Cassa Provinciale antincendi integrerà i fondi necessari per il completamento il costo definitivo dell’imbarcazione, subirà un’aumento del 36 %. Dal canto suo la ditta consapevole del disagio arrecato, ci fornirà per tutto l’anno 2023 un gommone da 6 mt. con motore da 115 Hp e sistema di paranco per recupero in acqua di eventuali feriti.

Sta proseguendo il restauro dell’autoscala Tigro, è evidente che prossimamente si dovrà pensare con l’amministrazione di risolvere il problema della copertura ad est, sia per i mezzi d’epoca, che per i nuovi mezzi che sono in arrivo. Considerazioni conclusive

Alcune informazioni su cosa bolle in pentola in questi ultimi mesi.

Con la finanziaria di fine 2022 la Provincia ha approvato la richiesta pervenuta dalla federazione e approvata dai Comandanti in assemblea provinciale a larga maggioranza, relativa all’innalzamento dell’età di servizio attivo per i vigili del fuoco volontari. Entro la primavera saranno approvati gli statuti aggiornati che attraverso l’approvazione delle assemblee dei Corpi e dei Consigli comunali saranno attuati. Tale legge prevede la retroattività, quindi i vigili attualmente di complemento che hanno meno di 65 anni possono ritornare in servizio attivo.

Terzo settore, ne avrete sicuramente sentito parlare, la riforma per tutte le organizzazioni di volontariato, dovrebbe riordinare le varie organizzazioni Italiane. Abbiamo fatto una serie di incontri anche con commercialisti esperti del settore, per capire a fronte di alcune agevolazioni come lo sconto dell’Iva, il 5*1000, ecc., quali incombenze e quale carico di burocrazia avrebbe il corpo, doppia contabilità, commercialista, organo sindacale di controllo, ecc. Con il Sindaco ci siamo sentiti più volte, è perfettamente a conoscenza delle esigenze del Corpo per far fronte ai servizi, attendiamo novità.

Giugno si avvicina, come ben sapete il mio secondo mandato sta giungendo alla fine, dieci anni di intenso lavoro, avrò occasione di relazionare quanto fatto nell’assemblea di nomina del nuovo comandante. In questa assemblea affronteremo l’argomento, e sarebbe segno di maturità condividere il percorso fatto fino ad ora per garantire continuità al funzionamento del Corpo. Io sono a disposizione fin da subito a iniziare un meticoloso lavoro di passaggio di consegne. Concludo ringraziando tutti i vigili che stanno collaborando con grande impegno per svolgere le attività che rendono possibile il nostro servizio. Mi dimenticherò sicuramente qualcuno e non me ne voglia. Li elenco non in ordine di importanza.

Il gruppo Saf seguito dal Cs. Omezzolli Mauro e Cs. Righi Lorenzo, gli addetti stampa con il coordinatore Rigatti Nicolò, gli indispensabili addetti al laboratorio autorespiratori, Il gruppo di salvamento acquatico seguito dal caposquadra Depentori Yari, ringrazio tutti gli abilitatori, che con costanza e dedizione si impegnano nella formazione dei vigili.

Ai Capo squadra che con grande impegno e costanza, garantiscono un’ottima gestione delle squadre, dando così puntuale risposta agli interventi richiesti. Un ringraziamento agli operai, che quotidianamente collaborano per mantenere efficienti i mezzi e le attrezzature del Corpo. Un grazie sincero ai miei più stretti collaboratori del direttivo al vicecomandante Massimo Spada con il quale ci confrontiamo quotidianamente su tutti gli argomenti di interesse del corpo, ai capo plotone Romulo Guizzetti, Caliari Roberto e Depentori Yari, al magazziniere Ghezzi Sebastiano, il cassiere Lorenzo Boroni che segue puntualmente la contabilità, al segretario Zanoni Daniele sempre preciso e puntuale. Un grazie particolare al gruppo di lavoro che sta mantenendo efficiente il nuovo sistema radio e la rete informatica della caserma, lunghe serate di lavoro per creare un sistema alternativo di allertamenti utilizzando telegram, grazie a Francesco Montenero, Nicolas Cristoforetti e Lorenzo Boroni. Un ringraziamento all’ispettore distrettuale e ai suoi collaboratori, all’amministrazione comunale di Riva del Garda e di Nago-Torbole, i Sindaci, sempre vicini al nostro Corpo, voi tutti, vigili, allievi, vigili onorari, per la disponibilità a supporto delle iniziative intraprese dal Corpo e per la professionalità con la quale affrontate quotidianamente gli interventi. Un particolare ringraziamento di cuore alle vostre famiglie che vi sostengono in questo importante e impegnativo servizio alla comunità. Un sincero grazie“.