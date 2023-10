Riva del Garda, aperte le iscrizioni al Bike Festival 2024

venerdì, 20 ottobre 2023

Riva del Garda (Trento) – L’organizzazione di Bike Festival Riva del Garda 2024 procede spedita: sono aperte le iscrizioni all’area Expo. Alcuni numeri descrivono il valore di Bike Festival Riva del Garda: 4 giorni, oltre 200 espositori e 350 brand presenti, attesi 70.000 visitatori internazionali e media da più di 30 paesi. Tutto questo rappresenta la 30esima edizione dell’evento che decreta l’apertura della stagione del ciclismo off-road.

In questo contesto, è naturale che siano molte le aziende del comparto bike desiderose di avere un proprio spazio per esporre le novità e incontrare gli appassionati.

“Offriamo a espositori e sponsor una piattaforma unica per mettere in luce il proprio brand e prodotti: Bike Festival Riva del Garda attira non solo ciclisti appassionati, ma anche atleti professionisti di valore internazionale, esperti del settore, media e decision maker – commenta Oskar Schwazer, direttore generale di Garda Dolomiti Spa – ed è questa l’occasione ideale per rafforzare la propria presenza, stabilire relazioni commerciali e presentare innovazioni a un vasto pubblico”.

L’edizione numero 30 di Bike Festival Riva del Garda si svolgerà dal 2 al 5 maggio 2024. Oltre alla collaudata area Expo con numerosi espositori e la possibilità di provare molte biciclette, i visitatori potranno divertirsi anche grazie ai numerosi eventi collaterali.

Sono tante le novità della 30esima edizione, tra cui il nuovo ruolo di organizzatore dell’evento assunto da Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A..