Riva del Garda, al via il nuovo sistema di raccolta differenziata

lunedì, 27 marzo 2023

Riva del Garda – Parte oggi, lunedì 27 marzo, il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Di seguito le informazioni del Comune.

“Si tratta di un passo importante nella prospettiva di adeguare il nostro stile di vita a un modello di sostenibilità ambientale che si è reso necessario e impellente. Gli obiettivi concreti sono una migliore qualità dei rifiuti e una riduzione dei rifiuti indifferenziati; il contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la migliore valorizzazione dei materiali; e la migliore pulizia delle strade e dei marciapiedi, liberando spazi pubblici dai cassonetti stradali.

Cosa cambia?

Prende avvio il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per tutte le utenze, a eccezione di quelle del centro storico di Riva del Garda e di quelle situate in zone non servite, il cui conferimento avverrà mediante isole stradali ad accesso controllato (per mezzo di tessera). Contestualmente all’avvio dei nuovi servizi saranno rimossi isole ecologiche e cassonetti stradali.

La collaborazione di tutti è indispensabile

Il passaggio al nuovo sistema porterà concreti risultati positivi per la collettività, tuttavia si tratta di un passaggio complesso e non privo di difficoltà. Da parte sua l’amministrazione comunale sta mettendo il massimo impegno per intervenire di fronte ai problemi puntuali, al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio. Tale ambiziosa sfida richiede tuttavia anche la collaborazione di tutti, consapevoli che l’obiettivo finale sia garantire un futuro sostenibile al nostro meraviglioso territorio e alle future generazioni.

I kit di raccolta

Ogni utenza ha potuto ritirare il kit di raccolta dal 28 febbraio al 25 marzo all’info-point (per i contenitori condominiali, dal 27 febbraio al 25 marzo) in via Baltera n. 1 (magazzino Sogap, aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30, domenica e lunedì chiuso), come specificato nella lettera giunta al proprio domicilio.

Chi non avesse ricevuto per tempo la lettera e non si fosse presentato per il ritiro il giorno stabilito, o non avesse potuto farlo per motivi personali qualsiasi, potrà farlo comunque, dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30, all’info-punto distribuzione di via Baltera 1 (magazzino Sogap).

Chi ha difficoltà di spostamento (persone anziane e con disabilità) può chiedere la consegna a domicilio del kit, telefonando al numero 340 0964994 (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16).

Il kit è di quattro tipi: per il centro storico, per le case singole, per i condomìni grandi e per i condomìni piccoli.

Il kit consiste:

● per il centro storico di Riva del Garda nella tessera personale, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo);

● per le case singole, in tre mastelli per secco e riciclabili (carta e vetro), nella dotazione di sacchi per gli imballaggi leggeri, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo;

● per i condomini grandi nella dotazione di sacchi per gli imballaggi leggeri, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo;

● per i condomini piccoli, nel mastello per il secco residuo, nella dotazione di sacchi per gli imballaggi leggeri, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo.

NB: per le utenze considerate condomìni (grandi e piccoli) i cassonetti sono stati consegnati a domicilio; sono da tenere sul suolo privato come previsto dal regolamento comunale.

Nuove utenze

Sei una nuova utenza o devi chiarire o regolarizzare la tua posizione? Puoi rivolgerti agli operatori di Gestel nella loro sede di Arco in via Santa Caterina 80.

C’è l’app

Per avere tutte le informazioni sulle modalità di raccolta e sulle tipologie di rifiuti, esiste l’app «Idealservice Rifiuto Zero», che si può scaricare gratuitamente negli store Google Play e Apple Store.

Il numero verde

Per ogni tipo di informazione è attivo un numero verde, 800 688645, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18.

Per maggiori informazioni“