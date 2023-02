Riva del Garda: a Hospitalityrà il talk Garda Passion

mercoledì, 8 febbraio 2023

Riva del Garda (Trento) – Hospitality, al Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia nel settore Ho.Re.Ca. in corso al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento) si terrà oggi il talk Garda Passion, con Crippaconcept, principale produttore di mobile home e lodge tent made in Italy. L’azienda sarà presente allo Stand B21 nel nuovo padiglione Outdoor Boom (A2), dove l’offerta espositiva e formativa è dedicata a prodotti, servizi e contenuti incentrati sul turismo e sull’accoglienza all’aria aperta. Crippaconcept, sin dalla sua fondazione nel 2010, ha suscitato a livello europeo un grande interesse legato alle sue soluzioni abitative per il glamping, mobile home e lodge tent, sempre più innovative e attente all’ambiente e al design. Un favore che ha posizionato, nel corso degli anni, questa realtà come una delle preferite della comunità camping a livello internazionale grazie allo spirito pionieristico, la visione dell’innovazione sostenibile e un senso di eccellenza dell’ospitalità all’aria aperta.

Sergio Redaelli, Ceo Crippaconcept, anticipa con un commento la partecipazione: “Come realtà di punta del settore open air, la nostra presenza ad Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza di Riva del Garda, ha lo scopo di continuare a contribuire a fare cultura, con appuntamenti di confronto fra professionisti, di raccontare la nostra filosofia attraverso i nostri prodotti. Tra tende safari, mobile home, sistemazioni galleggianti che testimoniano la poliedricità e l’alto livello raggiunto dal settore dell’ospitalità all’aria aperta, questo appuntamento è l’occasione per noi di incontrare nuovamente anche un comparto – quello dell’Ho.Re.Ca. – che negli ultimi due anni ci ha offerto occasioni di ibridazione, di riflessione e di apertura a soluzioni di ospitalità tra hôtellerie e glamping. Il glamping, complice anche la nuova normalità, infatti, sta trovando sempre nuove declinazioni, tutte da scoprire. Il glamping è, infatti, una nuova modalità di fare campeggio ed è conosciuta proprio perché è in grado di offrire sempre nuove e differenti esperienze di vacanza, garantendo costantemente un alto livello di comfort, servizi e sostenibilità ambientale. Non è un caso che sia sempre più diffuso e apprezzato”.

A LUXURY LODGE – IL GLAMPING RACCONTATO DA CRIPPACONCEPT

Crippaconcept presenta A-Luxury Lodge, una imponente tenda-lodge in legno con soppalco allo stand B21 di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza. Progettata dall’architetto Roberto Perego, la tenda è una reinterpretazione delle case di vacanza prefabbricate popolari negli anni ’50 e ’70 in America. La forma semplice e l’essenzialità della struttura sono i suoi punti di forza, insieme all’allestimento interno e alla scelta dei tendaggi, che creano un’atmosfera magica e glamour. La A-Luxury Lodge è un’opzione esclusiva per chi desidera distinguersi e godere di una vacanza unica. La struttura offre una cucina, un living, una camera e un bagno privato al piano terra e una camera al piano superiore. Il living è un ampio spazio aperto con tende frontali che permettono di godere del panorama esterno. Le camere da letto seguono la stessa filosofia, con tende che si possono aprire per ammirare le stelle.

IL TALK “GARDAPASSION”, – 8 FEBBRAIO ORE 14

Tra gli appuntamenti da non perdere: nella giornata del 8 febbraio 2023 è fissato “GARDAPASSION”, un importante talk dedicato al glamour camping in una prospettiva molto particolare: quella gardesana, unicum in tutto il territorio italiano.

Modera il talk Maria Chiara Voci, giornalista e autore de Il Sole 24 Ore, relatori: Enrico Gori – Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Human Company Giovanni Bernini – Presidente LagodiGardaCamping Srl. Matteo Petrucci – Sales & Account Manager di Italia e Croazia presso PiNCAMP I ADAC Camping GmbH, Alessandro Van de Loo – Board Member Vacanze Col Cuore, Sergio Redaelli – Amministratore Delegato Crippaconcept, Margherita Capotorto – PhD student, Dott. in ingegneria edile e architettura, Andrea Grieco – Head of Impact AWorld, Josipa Cvelić Bonifačić – Assistant Professor Josipa Cvelić – Bonifačić, Phd

Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija University of Rijeka, avvocato Roberta Nesto – sindaca di Cavallino Treporti, Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e Coordinatrice del G20 spiagge.