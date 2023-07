Riva del Garda: 50 anni di Congressi

mercoledì, 12 luglio 2023

Riva del Garda – E’ stato un grande evento che ha abbracciato l’intera comunità locale. Una comunità che ieri ha risposto con stima e affetto alla festa organizzata da GTS – Garda Trentino Sviluppo e Riva del Garda Fierecongressi in occasione del 50esimo anniversario dal primo congresso ospitato nella splendida località lacustre.

Oltre 700 persone hanno partecipato alla cerimonia ufficiale, che si è tenuta nella Sala Garda del Centro Congressi: sul palco il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, e la Direttrice Generale, Alessandra Albarelli, assieme al presidente di GTS, Enzo Bassetti, e a Carlo Modena, primo presidente della Palacongressi srl, hanno raccontato le tappe più significative di cinquant’anni di attività, che hanno coinvolto professionisti provenienti da diversi settori e da tutto il mondo, e contribuito a riconoscere la realtà rivana quale destinazione privilegiata per l’industria congressuale.

E’ settembre del 1961, quando il Consiglio Comunale di Riva, presieduto dal Sindaco Gioacchino Viola, approva a maggioranza l’idea di realizzare un “Palazzo dei Congressi”. Un progetto voluto dall’Azienda di Cura e Soggiorno di Riva guidata dal Presidente Tarcisio Boschin, quale soluzione alla necessità di allungare la stagione turistica in città, fortemente sollecitata dagli operatori del settore. L’attività congressuale rivana in realtà affonda le sue radici già negli ultimi anni dell’Ottocento, quando la città ospita la “Grande Esposizione Internazionale Elettrica”: un’area espositiva collocata in un’ampia zona libera, corrispondente oggi ai giardini antistanti Spiaggia Olivi, una vera e propria fiera con acquirenti giunti appositamente da ogni dove.

Gli anni che intercorrono fra il 1963 e il 1970 sono un braccio di ferro tra la città di Riva, la Provincia e la Regione. Anni di riunioni, pressioni politiche, interventi di Parlamentari, incontri di Commissioni, riunioni di operatori e di associazioni di categoria. La città è guidata in quel periodo dal Sindaco Egidio Molinari, l’Azienda di Soggiorno dal Presidente Ezio Marchi. Il 26 agosto 1970 il Consiglio Comunale di Riva, presieduto dal Sindaco Bruno Santi, approva il progetto definitivo del “Centro di Cultura e Palazzo dei Congressi”, firmato dagli ingegneri Renato Marchi e Elio Dal Lago. L’opera viene appaltata alla ditta Del Favero di Trento, che in meno di tre anni la consegna alla città.

Il polo congressuale, guidato dal Direttore dell’Azienda di Cura e Soggiorno di Riva, Giuseppe Degara, si apre a maggio del 1973, senza un momento ufficiale di inaugurazione. Il battesimo è affidato al XVI Congresso Nazionale di Nipiologia, la Scienza della prima età, con professionisti e ricercatori provenienti da tutta Italia. Le porte del Palazzo dei Congressi si aprono a un ricchissimo calendario che tra maggio e dicembre del 1973 conta ben 32 eventi: concerti, assemblee nazionali, riunioni politiche, saggi di scuole, proiezioni di film e spettacoli. A seguito di nuove regolamentazioni relative alle Aziende di Soggiorno, la gestione del polo congressuale passa alla “Palacongressi srl”, costituita a dicembre del 1988 (poi Riva del Garda Fierecongressi). E’ l’inizio di un’epoca di incontri e scambi di idee che influenzeranno il panorama congressuale internazionale, in un ambiente che da subito si distingue per l’eccezionale bellezza naturale che circonda i suoi spazi, scenario mozzafiato per le attività dei congressisti.

In cinquant’anni il settore fieristico e congressuale italiano e internazionale è cambiato radicalmente; Riva del Garda Fierecongressi insieme ad esso, cercando in ogni occasione di cogliere le sfide, continuando ad aggiornarsi per essere all’avanguardia in un contesto sempre più competitivo, con la soddisfazione di un traguardo raggiunto con successo, ma anche con la consapevolezza di dover rinnovare l’impegno.

“La nostra attività congressuale nasce per merito di coloro che, 50 anni fa, capirono l’importanza della destagionalizzazione del turismo altogardesano, e diedero il via al turismo di business – ha dichiarato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi – qualità del territorio, congressi ed eventi, e business: un connubio perfetto per creare indotto, all’interno di una società che oggi credo possa essere considerata uno dei volani più importanti per l’economia di questo territorio. Un grazie a tutti i Sindaci che hanno creduto in questo progetto, e ai Presidenti che mi hanno preceduto, contribuendo a creare ciò che siamo oggi”.

“La nostra storia è fatta di tante, tantissime persone che con professionalità e passione hanno permesso di realizzare questo percorso lungo 50 anni – ha commentato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – un grazie alla meravigliosa squadra di oggi, a tutte le donne e a tutti gli uomini che ne hanno fatto parte in passato, ai direttori che mi hanno preceduta, a tutti i partner, fornitori e ai loro collaboratori che hanno creduto nei progetti e nelle attività realizzate in tanti anni di eventi, a tutti i membri dei Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali, delle società di consulenza. A tutti, con stima e gratitudine”.

La serata di festeggiamenti è proseguita a Spiaggia Olivi, con la degustazione di sarde del Garda e carne salata a cura de “La Bacionela Club” e degli “Amici della Tirlindana”, lo show del cabarettista Dario Vergassola, e musica dal vivo con Dj set. Garda Trentino Sviluppo e Riva del garda Fierecongressi ringraziano Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto, Confcommercio Trentino, Confindustria Trento, Expo Riva International, La Bacionela Club e Gli Amici della Tirlindana.