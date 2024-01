Ritorna Skialp Valchiavenna: i dettagli

martedì, 30 gennaio 2024

Madesimo – Per il terzo inverno consecutivo, la Comunità Montana della Valchiavenna, con il supporto dei due Consorzi Turistici, Madesimo e Valchiavenna, e la Società Impianti Skiarea Valchiavenna, per soddisfare la crescente domanda di attività complementari allo sci alpino e offrire nuovi servizi regolamentati, ripropongono: “Ski”, un progetto interamente dedicato agli amanti dello sci alpinismo che prevede due percorsi segnalati e risalite notturne.

Grazie al lavoro di preparazione piste messo in atto da Skiarea Valchiavenna, è ripartito il progetto Valchiavenna Skialp il sabato sera in concomitanza con lo sci notturno. L’itinerario praticabile prevede la partenza dalla zona Montalto, in direzione Alpe Groppera, e discesa sulla pista illuminata, servita dalla Cabinovia Larici. La novità di quest’anno è l’introduzione di una serata aggiuntiva: tutti i mercoledì sera del mese di febbraio (a partire dal giorno 7) sarà possibile risalire con le pelli lungo il tracciato di Skialp segnalato.

Il progetto Valchiavenna Skialp propone un altro itinerario all’Alpe Motta, fruibile condizioni di innevamento permettendo. Il tracciato è fruibile all’Alpe Motta, in zona Marcadello, tutti i giorni in concomitanza con l’apertura della seggiovia Motta-Serenissima (dalle ore 9 alle ore 16) fino a raggiungere i piedi della stazione di monte della seggiovia, poco distante della statua di Nostra Signora d’Europa, per poi, al rientro, proseguire e lanciarsi in una discesa lungo le piste Serenissima o Piani. Lo sci alpinismo richiede un’attrezzatura adeguata e obbligatoria a norma di legge.