Ristorni frontalieri, assegnati i fondi alla provincia di Sondrio

martedì, 31 ottobre 2023

Tirano (Sondrio) – Approvato il riparto dei fondi derivanti dai ristorni dei lavoratori frontalieri relativi all’anno 2021. Un atto proposto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con l’assessore Massimo Sertori che ha la delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica. A beneficiare dei fondi, che ammontano a 15.533.247 euro, sono le province di Sondrio, Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese.

I FONDI – “I ristorni – afferma il presidente Fontana – sono fondi frutto delle imposte pagate dalle lavoratrici e dai lavoratori lombardi nel territorio della Confederazione elvetica e, in base all’accordo del 1974, tornano sui territori di provenienza dei lavoratori”. “Ciò – rimarca il presidente – consente ai territori lombardi di contare su un ‘tesoretto’ per realizzare opere pubbliche o lavori a beneficio della comunità”.

“I frontalieri – conclude Fontana – rappresentano una corposa rappresentanza che, praticamente ogni giorno, presta la propria opera lavorativa all’interno delle attività commerciali, terziarie e industriali dei Cantoni svizzeri. Attraverso questi ristorni vengono ‘compensati’ le zone territoriali lombarde di loro appartenenza”.

“Abbiamo stabilito – spiega l’assessore Massimo Sertori – di erogare in un’unica soluzione alle Province beneficiarie le somme attribuite derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri e procedere all’erogazione delle quote complessive spettanti. Le Province assegnatarie dei contributi previsti presenteranno alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il provvedimento con il quale approvano il dettaglio della programmazione e la tempistica relativa all’esecuzione dei lavori relativamente a ogni singolo progetto che si intende realizzare”.

“I ristorni – conclude l’assessore – saranno ancora in vigore per una decina di anni, ovvero il periodo transitorio stabilito dal nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento dei lavoratori frontalieri, poi i fondi arriveranno dal Governo italiano”.

Il riparto dei 15.533.247,98 euro: provincia di Como 5.728.417 euro; provincia di Lecco 107.201 euro; provincia di Monza e Brianza 5.497 euro; provincia di Sondrio 100.329 euro e provincia di Varese 9.591.801 euro.

LE POLEMICHE – Intanto in Valtellina rinfocolano le polemiche sulla paventata tassazione per i frontalieri: l’intenzione del Governo è reperire fondi per la sanità di confine, attraverso un’indennità a vantaggio dei camici bianchi, andando però a tassare i frontalieri. Toccherà infatti a loro, in base all’articolo 50 della bozza di manovra finanziaria, con contributo che va dal 3 al 5% del loro reddito netto guadagnato oltre confine, pagare i 750 euro in più al mese che verranno riconosciuti a medici e infermieri che decideranno di non andarsene in Svizzera a esercitare la loro professione. I sindacati hanno chiesto il ritiro del provvedimento anche se non sarà semplice