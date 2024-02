domenica, 25 febbraio 2024

Campolaro – A seguito delle analisi del nivologo incaricato dalla Provincia di Brescia e in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore, si rende necessario chiudere per rischio valanghe (livello 4) da oggi la SP345 “delle Tre Valli” dalla località Campolaro e da domani la SP668 dalla località Gaver.