Rischio idrogeologico, finanziati interventi a Vione e Cedegolo

lunedì, 13 novembre 2023

Vione (Brescia) – Nuovo piano di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico, alcuni già realizzati, altri che saranno appaltati a breve. In Valle Camonica sono previsti due interventi, il più importante in territorio di Vione con le opere di stabilizzazione del versante sinistro della Valle di Vallaro e consolidamento dell’alveo del torrente (1.725.000 euro) e a Cedegolo, interventi urgenti sul corso d’acqua Valle dei Frati (96.000 euro). In provincia di Brescia sono stati finanziati tre interventi sul Garda: a Gargnano la mitigazione del rischio crolli in località Sinsegla (900.000 euro); Limone sul Garda, riqualificazione del pennello supino (160.000 euro); Salò, sistemazione muro di contenimento plesso scolastico “Due Pini” in sponda destra orografica torrente Madonna del Rio -Brezzo (200.000 euro).

In provincia di Sondrio sono stati finanziati sei interventi: Ardenno, interventi previsti nell’assetto di progetto Pai, fiume Adda sopralacuale (527.500 euro); Caiolo, intervento a protezione aviosuperficie di Sondrio e abitato in località Bachet (1.150.000 euro); Campodolcino, ripristino funzionalità idraulica del torrente Rabbiosa: tratto a valle del ponte della strada comunale Campodolcino-Fraciscio (250.000 euro); Novate Mezzola, realizzazione vallo a difesa dell’abitato (962.000 euro); Sondalo, completamento intervento frana Fumero (600.000 euro) e Teglio, lavori di messa in sicurezza strada Frera – Valle Aperta (1.000.000 euro).

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi (nella foto in basso), ha approvato una delibera che prevede la realizzazione di 43 opere, tra cui le 5 in provincia Brescia e le 6 in quella di Sondrio e 2 progettazioni sul territorio lombardo per un finanziamento complessivo da parte di Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente di circa 48 milioni di euro.

“L’ondata di maltempo che ha investito la Lombardia nelle scorse settimane – afferma l’assessore – evidenzia, ancora una volta, come il tema del dissesto idrogeologico sia sempre più centrale nella gestione del territorio. Il programma 2023-2025 di interventi per la difesa del suolo è quindi un importante passo avanti per la prevenzione e la sicurezza delle nostre aree a rischio. La delibera prevede, in particolare, la realizzazione di 43 opere su tutto il territorio lombardo per finanziamento totale di 48 milioni di euro. Un segnale molto forte e concreto che Regione Lombardia dà ai propri sindaci e soprattutto ai propri cittadini”.

“Gli interventi – aggiunge – sono stati individuati in base alla loro priorità, molti andranno a risolvere situazioni locali, segnalate dai sindaci del territorio e verificate degli Uffici Territoriali Regionali. Altri, invece, sono azioni strutturali che derivano dalla pianificazione di bacino, come la realizzazione di nuove vasche di laminazione che, come abbiamo visto, sono fondamentali per scongiurare i danni derivanti dalle alluvioni”.

“Sarà inoltre avviata la progettazione di interventi su interi corsi d’acqua – conclude l’assessore – tra cui l’Adda in Valtellina e l’Oglio, tra il Lago d’Iseo e il Po, a seguito degli studi di sottobacino, effettuati insieme all’Autorità di Bacino del Po e agli Enti territoriali, e al coinvolgimento di tutti i comuni rivieraschi”.