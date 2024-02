Rischio idrogeologico, chiusa la Sp 38 Tremosine-Tignale

martedì, 27 febbraio 2024

Tremosine (Brescia) – Chiusa la Sp38 Tremosine-Tignale. Con le condizioni atmosferiche e le persistenti piogge e visto che nei prossimi giorni è previsto il perdurare di maltempo e al fine di garantire la pubblica incolumità, come da indicazioni del geologo, la Provincia di Brescia ha deciso la sospensione della circolazione stradale lungo il tratto della SP 38 “Tremosine – Tignale”, dal km 15+000 al km 15+250, in territorio del comune di Tremosine sul Garda.

L’ordinanza di chiusura è stata firmata in mattinata dal dirigente del settore viabilità di Palazzo Broletto. La situazione è costantemente monitorata.