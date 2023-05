Rischio frane, Legambiente: stop agli scavi della cementeria di Tavernola

lunedì, 22 maggio 2023

Tavernola (Bergamo) – Maltempo, rischio frane: Legambiente Basso Sebino chiede lo stop agli scavi e chiusura della cementeria di Tavernola (Bergamo). “I sempre più frequenti fenomeni metereologici estremi, come quello che ha colpito la Romagna, impongono scelte concrete a difesa del territorio. Fermare l’estrazione mineraria sul fronte frana a Tavernola e chiudere l’attività produttiva del cementificio dei tedeschi dell’Heidelberg diventa urgente. Dal giorno della frana del 2021 sono proseguite le attività di escavazione. Si è riaperta l’attività dopo una breve chiusura del cementificio. La frana avrebbe effetti devastanti sulla popolazione di Montisola, di Tavernola e sull’eco-sistema del Sebino visto che sono stoccati nel cementificio enormi quantità di materiali che verrebbero trascinati in lago dalla frana. Per niente tranquillizza l’investimento di 15 milioni di euro di denaro pubblico per mitigare gli smottamenti, soluzione tecnica problematica anche per gli esperti del settore. I costi per rimediare a questa situazione di pericolo, causati dall’attività estrattiva, andrebbero addossati a chi l’ha provocata. Ma il colosso tedesco (proprietario di tutti i cementifici della zona e secondo produttore di cemento al mondo) detiene anche una quota azionaria della Sacbo (gestore dell’aeroporto di Orio al Serio) strategica per gli equilibri politici del territorio. Gli interessi generali delle popolazioni lacuali devono prevalere su quelli economici. Il rischio onda anomala rimane”, Dario Balotta, presidente Legambiente Basso Sebino.