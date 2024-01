Rovereto: ripuliti gli scivoli al Parco del Brione

mercoledì, 3 gennaio 2024

Rovereto (Trento) – Sono stati già ripuliti i giochi del Parco del Brione, imbrattati da alcune scritte contro la guerra in Palestina. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, il Comune è prontamente intervenuto per rimuovere la vernice rossa e consentire così ai bambini di poter tornare ad utilizzare gli scivoli.

“La scritta è un messaggio che evidenzia la sofferenza dovuta ad un conflitto aspro e drammatico che sta togliendo vita e futura a tanti ragazzi e ragazze. Non si può però rovinare e imbrattare opere, muri, giochi e quant’altro per esprimere dissenso. Vi sono norme che vanno rispettate e che tutelano i diritti di tutti i cittadini, anche di chi vuole manifestare il proprio pensiero nelle forme corrette – commenta il sindaco Giulia Robol – Ci sono altri modi per esprimere il proprio no alle guerre! Usiamo le parole nei luoghi adeguati e contribuiamo a mantenere pulita e in ordine la nostra città! Ringrazio il personale del Comune che si è subito preso carico ed è intervenuto. C’è bisogno della responsabilità di tutte e tutti”.