Ripristino cavo alta tensione, chiusa di notte la tangenziale sud di Brescia

mercoledì, 9 agosto 2023

Brescia – Questa notte dalle 23:30 alle 6.30 verrà chiuso il tratto di tangenziale Sud di Brescia compreso tra le uscite di Brescia Centro e via Serenissima per consentire i lavori di ripristino del conduttore dell’elettrodotto di Terna Rete Italia Spa tranciato accidentalmente il 2 agosto. Il cavo di alta tensione attraversava con una linea aerea la SP BS 11 al km 10+500 ed è caduto trasversalmente sulla arteria stradale interessando tutte le quattro corsie della strada provinciale, in entrambe le direttrici di marcia, causando il black-out in città.

Per consentire i lavori di ripristino del conduttore dell’elettrodotto è necessario chiudere la Sp 11 “Tangenziale Sud di Brescia” dalla prog.va km 8+930, alla prog.va km 13+000, in comune di Brescia, con deviazione del traffico veicolare lungo lo svincolo 8 “Brescia Centro” per i veicoli in transito lungo la carreggiata in direzione Verona, e lo svincolo 10/A “Via Serenissima” per i veicoli in transito lungo la carreggiata in direzione Milano, nonché la chiusura delle relative rampe di immissione in Tangenziale Sud, due allo svincolo Brescia Centro in direzione Verona e due allo svincolo di Via Serenissima in direzione Milano.