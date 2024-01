Ripartenza per Alpitec China 2024, fiera del settore alpino

mercoledì, 17 gennaio 2024

Bolzano – Alpitec China si è affermata come il principale punto d’incontro B2B per il settore delle tecnologie invernali nella regione Asia-Pacifico, con 67 espositori, 12 Paesi rappresentati e oltre 4.500 metri quadri di superficie espositiva. Uno slancio per la crescita del settore lo hanno fornito le Olimpiadi Invernali del 2022 a Pechino, contribuendo anche a rafforzare la percezione positiva dell’industria degli sport invernali in Cina e in Asia.

Anche dopo una pausa quadriennale causata dalla pandemia, l’edizione più recente della fiera è riuscita a confermarsi come punto di riferimento del settore. Alpitec China 2024 si è svolta parallelamente a Ispo Beijing ed è andata in scena dal 12 al 14 gennaio 2024 al China National Convention Center di Pechino, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per rimanere informati sulle innovazioni dei principali attori del settore dell’industria alpina, e alle aziende di coltivare le relazioni con la clientela cinese e stabilire nuovi rapporti commerciali (nella foto credit Ispo Beijing da sinistra Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano; Cristina Carenza, vice Capo Missione e ministro Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Pechino; Marco Midolo, primo consigliere e Capo Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Pechino; Federico Roberto Antonelli, direttore dell’istituto di Cultura dell’Ambasciata d’Italia a Pechino; Tommaso Giavoni, primo segretario e vice capo ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Pechino).

“Nelle rassegne fieristiche che organizziamo fuori provincia diventiamo ambasciatori dell’Alto Adige, contribuendo così a una percezione internazionalmente positiva della nostra provincia”, ha dichiarato il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur. “Siamo molto soddisfatti della riuscita ripartenza di Alpitec China. Nonostante gli investimenti nel settore delle tecnologie per gli sport invernali non crescano più in modo impressionante, come prima delle Olimpiadi Invernali del 2022 a Pechino, il mercato si dimostra ancora caratterizzato da dinamicità e innovazione. In particolare, siamo molto lieti dell’importante partecipazione alla fiera del gruppo Hti, presente alla manifestazione con i marchi Prinoth, Poma e Demalclenko”.

Molto stimolante, inoltre, l’Asia Pacific Snow Conference che, da molti anni, costituisce, assieme all’area espositiva, il fondamento dell’incontro che attira i più importanti player mondiali del settore. La conferenza, durata due giorni, ha posto il focus sui dati e le tendenze più recenti del mercato cinese degli sporti invernali, nonché sugli attuali sviluppi delle piste da sci e della collaborazione specifica tra stazioni sciistiche e piste al coperto.

Nel corso dell’evento, sono stati presentati i dati più recenti dello studio White Book di Wu Bin (Benny Wu), che evidenzia la crescita e gli investimenti nel settore. La Cina si distingue, in particolare, per le strutture sciistiche indoor e le piste asciutte. Infatti, il numero di località sciistiche nel 2023 è salito a 697, e, nonostante il numero di visite delle strutture sciistiche indoor abbia registrato un leggero calo a causa delle fluttuazioni legate alla pandemia, gli investimenti in queste infrastrutture sono tuttora notevoli. Ben rappresenta la visione cinese il progetto della struttura sciistica indoor di Shanghai, la più grande e moderna al mondo, la cui inaugurazione è prevista per il 2024, con l’intento di voler aumentare ulteriormente l’attrattività degli sport sciistici e appassionare la popolazione cinese a tali discipline invernali.