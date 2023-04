Riorganizzazione dell’ospedale Morelli di Sondalo, il piano del direttore Melazzini

giovedì, 6 aprile 2023

Sondalo (Sondrio) – Riorganizzazione dell’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio). Il Morelli è un ospedale dinamico e in salute in grado di rispondere ai bisogni sanitari del territorio e dei flussi turistici, con progetti per migliorare ulteriormente il servizio reso agli utenti. Certamente con qualche criticità, prima fra tutte la carenza di personale sanitario, comune al resto della Lombardia e all’Italia, per la quale si sta lavorando. Il direttore Mario Melazzini, nominato nel dicembre scorso, al termine di un’attenta ricognizione e di un’approfondita interlocuzione con i direttori delle strutture complesse, con i coordinatori dei servizi sanitari e amministrativi e dopo un’azione di ascolto del territorio, delle istituzioni, dei rappresentanti dei cittadini, ha definito i contenuti del Piano strategico, già sottoposto all’assessorato regionale al Welfare, all’Asst Valtellina e Alto Lario, ai sindaci e all’assessore regionale territorialmente competente. In un incontro con la stampa, ha fatto il punto sull’attività ospedaliera del Morelli per informare correttamente i cittadini.

“Sono stupito e amareggiato per quello che è uscito – ha affermato -: mi è difficile capire il fine se si vuole far rinascere il Morelli. Oltretutto si tratta di informazioni sbagliate, sia nel caso dell’organizzazione della Chirurgia che delle dimissioni del dottor Amir Rezia Kazemian, che abbiamo cercato di trattenere in ogni modo offrendogli una soluzione di crescita professionale nel contesto dipartimentale, che non ha però accettato. Ha fatto una scelta personale, e siamo dispiaciuti, ma non voglio che venga strumentalizzata: l’azienda vuole trattenere i suoi medici, costruisce progettualità per fare in modo che il personale sia sempre più motivato. Questa è la realtà dei fatti”.