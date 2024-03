Alta Valle Camonica, rinnovato il gemellaggio tra Ponte di Legno e Recco

domenica, 24 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Ponte di Legno e Recco hanno rinnovato il gemellaggio, che affonda le radici al 1956. Oggi con la cerimonia della domenica delle Palme si concludono le manifestazioni che hanno preso avvio giovedì con l’arrivo della delegazione composta da alunni, amministratori e operatori della cittadina ligure.

Anche quest’anno sono stati coinvolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo don Giovanni Antonioli e ieri la delegazione ligure è stata accompagnata alla scoperta della cultura e arte della terra dalignese, quindi sapori e musica in piazza XXVII Settembre con animazione e intrattenimento musicale con i Balari de l’Adamel, che ha richiamato anche i turisti. In serata al Palazzetto dello Sport la festa del gemellaggio con serata danzante con l’orchestra Vips Band e degustazione della tipica focaccia col formaggio di Recco, in collaborazione col gruppo alpini di Ponte di Legno.

Oggi la conclusione delle iniziative del gemellaggio: alle 10:45 ritrovo presso la scuola Primaria, benedizione delle Palme e corteo per la chiesa, alle 11 Santa Messa e alle 12:30 pranzo con i Comitati del gemellaggio e le autorità e l’arrivederci al prossimo anno.

Il patto di amicizia risale al 1956, quando alla vigilia di Natale del 1956 ci fu un primo scambio di doni significativi tra Ponte di Legno e Recco. Ponte di Legno fece giungere a Recco un grande abete che venne eretto nella piazza antistante il municipio che doveva ancora attendere un assetto definitivo. Altri piccoli abeti vennero donati alle scuole. Recco, da parte sua, alla vigilia di Pasqua del 1957 ricambiò con l’omaggio delle palme, finemente intrecciate, secondo la tradizione ligure. L’abete tipico albero della montagna, legato alle tradizione natalizia, le palme, dono della natura alla Riviera Ligure e legate ai riti pasquali divennero i simboli ed i veri ambasciatori di un richiamo di pace fra due popolazioni che avevano sofferto le medesime pene nel corso di due diverse guerre. Infatti il 27 settembre del 1917 Ponte di Legno fu distrutta da proiettili incendiari scaricati dagli austriaci da tre posizioni fortificate e nel giro di poche ore il paese venne bruciato. Nella seconda guerra mondiale a Recco accadde la stessa cosa con una piccola variante: la distruzione venne dal mare con un cannoneggiamento navale. Recco e Ponte di Legno dovettero affrontare negli anni del dopoguerra un’imponente opera di ricostruzione. Un’amicizia che ha origini lontane e in questi giorni sono stati rinsaldati i rapporti tra Ponte di Legno e Recco.

di Ch. P.