Rinnovato il contratto di lavoro del settore agricolo in provincia di Sondrio

martedì, 23 maggio 2023

Sondrio – E’ operativo il nuovo contratto di lavoro del settore agricolo, dopo la firma nella sede di Coldiretti Sondrio da parte di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Confederdia in rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici del settore e Coldiretti, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Confagricoltura in rappresentanza delle aziende. Secondo i sindacati, “è un importante rinnovo del contratto provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli della provincia di Sondrio.

L’ultimo rinnovo a livello provinciale risale al 16 novembre 2018, la scadenza del precedente contratto era il 31 dicembre 2021. Ora la firma del nuovo contratto dopo più di un anno di trattative iniziate tardi e in un periodo storico complesso di grande instabilità.

Il rinnovo del contratto provinciale ha visto un aumento delle retribuzioni del 5% che verrà applicato con la seguente ripartizione: a partire dal 1° aprile 2023 + 4% e a partire dal 1° luglio 2023 di un ulteriore + 1%.

E’ un segnale importante per i lavoratori e le lavoratici del settore che, soprattutto a partire dal 2022 e anche con il 2023, sono costretti ogni giorno a fare i conti con un’inflazione crescente che fa perdere loro potere d’acquisto“.