Rinnovata la Rsu alla Luxottica di Rovereto

giovedì, 14 marzo 2024

Trento – Le lavoratrici e i lavoratori della Luxottica di Rovereto hanno eletto la nuova Rsu, rappresentanza sindacale unitaria. Le operazioni di voto si sono concluse ieri, oggi lo scrutinio che ha assegnato alla lista Filctem Cgil la maggioranza dei voi. Sono stati eletti, per la sigla di Via Muredei, Gabriele Manica, Monica Bertoldi e Massimo Tonolli. Completeranno la composizione tre eletti per la Uiltec e un eletto per la Femca Cisl.

Soddisfazione anche per la buona partecipazione: ha votato il 66% dei dipendenti.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – commenta il segretario provinciale della categoria -. Ringrazio tutti i dipendenti che hanno partecipato a questo esercizio di democrazia e i nostri rappresentanti che si sono messi in gioco accettando di assumersi insieme alla categoria un’importante responsabilità nei confronti dei colleghi e delle colleghe. Daremo voce a tutti i dipendenti dello stabilimento portando avanti con impegno e determinazione la tutela dei loro diritti”.