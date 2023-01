Rinnovare gli spazi: come progettare la ristrutturazione interna della tua casa

venerdì, 20 gennaio 2023

La ristrutturazione interni è la soluzione più radicale per migliorare l’estetica e la funzionalità di uno spazio, sia una casa o un ufficio, un bagno o una cucina, un negozio o uno studio professionale.

Proprio in considerazione delle diverse tipologie di spazi, dobbiamo subito dire che ristrutturare l’interno di una casa è un tipo particolare di lavoro che comprende vari interventi. Trattandosi di un lavoro molto complesso, che richiede anche molte competenze (non solo tecniche), vale la pena chiarire alcuni punti.

Perché ristrutturare gli interni

Perché decidiamo di ristrutturare casa (o il nostro ufficio)? Le motivazioni principali sono due: sicurezza e risparmio energetico. A seguire possono esserci un’infinità di altri motivi: distribuire meglio lo spazio, magari per creare una camera da letto in più; adattare la casa per la presenza di persone con problemi di mobilità; migliorare l’estetica della casa; integrare l’abitazione con servizi tecnologicamente avanzati; rinnovare e rinfrescare gli spazi con nuovi colori, nuovi arredi.

Ristrutturare per migliorare sicurezza e risparmio energetico

Una delle ragioni principali per le ristrutturazioni di interni riguarda la sicurezza. Se si abita in una casa molto vecchia, è opportuno verificarne la stabilità, ma per sicurezza possiamo intendere anche lavori più semplici, come l’installazione di nuovi infissi in alluminio, di un portone blindato, di un sistema d’allarme, di luci esterne, tutte misure che possono proteggere la casa dai malintenzionati.

Un altro fattore è il miglioramento dell’efficienza energetica. Oggi è possibile ottimizzare i consumi della casa non solo per ragioni di rispetto ambientale, ma anche per rendere più efficiente e confortevole l’abitazione.

Che sia il cappotto termico esterno o la sostituzione degli infissi, che sia l’installazione di nuovi impianti termici e idraulici oppure la messa in posa di un nuovo pavimento, l’importante sarà progettare gli interventi di ristrutturazione interni conciliando costi complessivi dei lavori, qualità dei materiali, tempi di esecuzione.

Ristrutturare: meglio da soli o meglio gli esperti?

Il primo punto è, naturalmente, quello del costo. La ristrutturazione può essere totale o parziale, in ogni caso la questione costi va affrontata prima di tutte le altre.

A formare il prezzo finale ci sono numerosi elementi, come la dimensione della superficie su cui intervenire, il tipo di finiture e di materiali che si utilizzano, le tecnologie che si vorranno mettere al servizio di chi abita la casa (pensiamo alla domotica), la sicurezza che si desidera garantire, il risparmio energetico, la bellezza estetica… Tutti questi fattori possono far salire (o scendere) significativamente i prezzi, quindi è importante fare un’analisi approfondita prima di decidere quali lavori eseguire.

Per evitare problemi imprevisti, una delle soluzioni consigliate è quella di affidarsi una realtà che si occupi della ristrutturazione degli interni. Ci sono aziende che possono incaricarsi di organizzare e verificare ogni aspetto della ristrutturazione, dal cantiere alla consulenza tecnica, dalla sicurezza alle pratiche burocratiche, dalla ricerca delle migliori finiture al progetto di interior design.

Affidarsi a un pool di esperti può essere molto utile e conveniente: sarà l’azienda a occuparsi dell’approvvigionamento di tutti i materiali e questo consentirà di evitare che ci siano sorprese nei prezzi.

Certo, non ci si può mettere nelle mani del primo che capita, anzi quando decidiamo di ristrutturare gli interni di casa e decidiamo di affidarci agli esperti, è fondamentale rivolgersi ad aziende di grande esperienza e professionalità.

+Articolo Pubbliredazionale+