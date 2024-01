Rimozione dell’ordigno bellico della Seconda guerra mondiale a Brescia

domenica, 14 gennaio 2024

Brescia – Disinnesco e rimozione dell’ordigno bellico della Seconda guerra mondiale nella zona dello scalo di via Dalmazia. Dalle 8.30 – come dal piano definito in Prefettura con le forze dell’ordine e il Comune di Brescia – è scattata l’operazione con l’evacuazione di tutte le abitazioni della zona interessata – via Del Rampino (dal civico 30 al 32), via Lunga (dal civico 16 al 30 e dal 47 al 55), via Rose di Sotto (dal civico 36 al 40/A e dal 251 al 281), via Del Dosso (dal civico 3 al 5), via Sondrio, via Bergamo, via Lecco, via Chiesanuova, via Orzinuovi (dal civico 46/E al 76), via Vergnano (dal civico 2 al 12) e via Oddino Pietra (già via Varese) – e stop alla circvolazione veicolare e pedonale in zona.

Sono impiegati 70 uomini, 25 agenti della Polizia Locale e 45 volontari di Protezione civile. L’operazione rimozione dell’ordigno dovrebbe concludersi alle 14.