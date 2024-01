Rifugio Europa di Landshut: siglato l’accordo di cooperazione

venerdì, 19 gennaio 2024

Bolzano – Con la firma dell’accordo di cooperazione da parte del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, insieme ai presidenti della sezione di Landshut del club alpino germanico, Bernhard Tschochner, e Maximilian Weh, hanno firmato l’accordo di collaborazione per la realizzazione dell’edificio sostitutivo del Rifugio Europa di Landshut nel comune di Val di Vizze e nel comune di Gries am Brenner.

Quest’anno, la Sezione di Landshut del club alpino germanico (DAV), in qualità di committente, realizzerà, in accordo con la Provincia, la pianificazione del progetto per la sostituzione del Rifugio Europa di Landshut in Val di Vizze, che si trova a 2693 metri di altitudine sul confine italo-austriaco, sulle catene montuose Tuxer Kamm.

Un esempio di cooperazione transfrontaliera nello spirito europeo

“Grazie all’amicizia decennale tra il DAV di Landshut e il CAI di Vipiteno e con il sostegno dei Comuni di Val di Vizze e Gries am Brenner, siamo riusciti a garantire un futuro comune a questo straordinario progetto”, ha sottolineato oggi il presidente della Provincia. Kompatscher ha aggiunto che l’accordo firmato chiarirà una serie di questioni legali, tecniche e finanziarie per ricostruire l’edificio, che ha bisogno di essere rinnovato a causa delle condizioni meteorologiche, in modo da poter offrire una sistemazione adeguata alle alpiniste e agli alpinisti di tutto il mondo. “L’edificio sarà ricostruito sullo stesso sito come un’unica unità funzionale indivisibile. Il confine nazionale che attraversa l’edificio rimarrà visibile, il che è una curiosità in tutta Europa. Il nuovo Rifugio Europa sarà un esempio di cooperazione transfrontaliera nello spirito europeo”, ha spiegato il presidente della Provincia, che attualmente presiede anche l‘Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

La Sezione DAV di Landshut assume la proprietà dell’edificio

Con l’accordo tra la Provincia, proprietaria della parte meridionale del Rifugio Europa di Landshut, e la Sezione di Landshut del DAV, proprietaria della parte settentrionale del rifugio, la sezione DAV di Landshut sarà responsabile anche della ricostruzione del Rifugio Europa dopo la fase di progettazione. La Provincia sostiene la gara d’appalto e il progetto di costruzione e contribuisce con competenze amministrative al processo di costruzione sul territorio italiano.

Il numero di posti letto rimane invariato

Tutte le parti coinvolte hanno sottolineato l’importanza di non aumentare il numero di posti letto. Tenendo conto del personale e delle camere invernali, il numero massimo di posti letto è di 72 (58+8+6) e corrisponde quindi all’attuale struttura ricettiva. Il piano prevede la demolizione di diversi edifici e il loro accorpamento nell’edificio sostitutivo, in modo da ottimizzare il volume dell’edificio e aumentarlo leggermente grazie agli impianti tecnici.

Per quanto riguarda i costi stimati di 8,8 milioni di euro per il progetto di costruzione nei prossimi anni, la Provincia contribuirà per il 48%, ossia 4,2 milioni di euro. Il presidente Kompatscher vede nel DAV-Landshut un partner professionale per la costruzione: “Il DAV ha accompagnato numerosi progetti di rifugi e ha quindi l’esperienza necessaria per realizzare con successo progetti delicati e complessi”.

Il Rifugio Europa di Landshut

Il Rifugio Europa, originariamente chiamato “Landshuter Hütte”, fu costruito nel 1899 dalla Sezione di Landshut del club alpino germanico e austriaco. Dalla fine della Prima guerra mondiale, il confine nazionale tra Austria e Italia passa attraverso il centro del rifugio. Oggi il rifugio è gestito congiuntamente dalla sezione di Vipiteno del Club Alpino Italiano (CAI) e dalla Sezione DAV di Landshut. Dopo che le indagini condotte nell’ambito di un progetto Interreg hanno confermato la necessità di un nuovo edificio, la Provincia ha acquisito la parte italiana del rifugio. Nel 2022, Land Tirol, la Provincia di Bolzano e la sezione Dav di Landshut hanno fondato la Fondazione Rifugio Europa, che si occuperà della gestione del rifugio. Nella fondazione sono rappresentate le associazioni alpine altoatesine AVS e CAI Vipiteno, nonché la DAV di Landshut e il club alpino austriaco che rappresenta il Land Tirol. Il Rifugio Europa è visitato principalmente in estate da alpiniste e alpinisti che partecipano a brevi tour di uno o più giorni, il “Peter Habeler Tour” o l'”Alta Via del Tirolo”. Per i Comuni di Val di Vizze e Gries am Brenner è un punto di riferimento alpino.