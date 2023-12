Rifiuti: Valle Camonica e Valtellina sotto il 65% di raccolta differenziata

venerdì, 15 dicembre 2023

Brescia – In provincia di Brescia cresce la raccolta differenziata, sopratuttto in città e nella Bassa, mentre nelle valli è ancora bassa la quota e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Identica situazione in Valtellina e Valchiavenna.

Il quadro è stato tracciato da Legambiente col dossier Comuni ricicloni. In Lombardia 350 Comuni eguagliano o superano il 65% di Raccolta Differenziata, conferendo al contempo meno di 75 chili/abitante annuo di rifiuto secco non riciclabile: nel Bresciano sono 41 (su 205) i comuni “Rifiuti Free”, invece in provincia di Sondrio se ne conta uno su 77.

A livello regionale ben 363 amministrazioni rimangono al di sotto del 65% di raccolta, la provincia di Sondrio è in testa alla classifica negativa, mentre tra i Comuni figurano ben otto Comuni delle Valle Camonica.

Ecco i dati

PROVINCIA DI BRESCIA

1 Artogne Brescia 3.568 64,7%

2 Bovegno Brescia 2.014 60,5%

3 Brione Brescia 750 62,5%

4 Cevo Brescia 817 62,0%

5 Cimbergo Brescia 533 35,2%

6 Collio Brescia 1.988 29,6%

7 Corteno Golgi Brescia 1.910 41,5%

8 Gargnano Brescia 2.680 45,4%

9 Lavenone Brescia 486 64,8%

10 Limone sul Garda Brescia 1.130 64,4%

11 Lozio Brescia 352 64,4%

12 Magasa Brescia 106 45,5%

13 Marmentino Brescia 658 53,2%

14 Mura Brescia 777 61,3%

15 Paspardo Brescia 579 41,6%

16 Pavone del Mella Brescia 2.660 62,2%

17 Pezzaze Brescia 1.445 63,3%

18 Provaglio Val Sabbia Brescia 872 61,9%

19 Saviore dell’Adamello Brescia 795 59,9%

20 Temù Brescia 1.132 60,5%

21 Tignale Brescia 1.154 60,5%

22 Tremosine Brescia 2.066 50,0%

23 Valvestino Brescia 167 49,9%

PROVINCIA DI SONDRIO

1 Albosaggia Sondrio 2.990 49,5%

2 Andalo Valtellino Sondrio 590 46,4%

3 Aprica Sondrio 1.464 55,9%

4 Ardenno Sondrio 3.214 64,7%

5 Bema Sondrio 116 43,8%

6 Berbenno di Valtellina Sondrio 4.039 53,3%

7 Bianzone Sondrio 1.257 58,3%

8 Bormio Sondrio 3.960 59,7%

9 Buglio in Monte Sondrio 1.981 35,3%

10 Caiolo Sondrio 1.049 53,8%

11 Campodolcino Sondrio 938 52,1%

12 Caspoggio Sondrio 1.640 64,7%

13 Castello dell’Acqua Sondrio 597 54,9%

14 Castione Andevenno Sondrio 1.529 53,7%

15 Cedrasco Sondrio 421 59,4%

16 Cercino Sondrio 802 58,1%

17 Chiavenna Sondrio 7.236 61,7%

18 Chiesa in Valmalenco Sondrio 1.640 64,7%

19 Cino Sondrio 343 53,4%

20 Civo Sondrio 1.104 45,8%

21 Colorina Sondrio 1.372 45,4%

22 Cosio Valtellino Sondrio 5.515 45,8%

23 Dazio Sondrio 502 57,3%

24 Delebio Sondrio 3.307 57,1%

25 Dubino Sondrio 3.782 57,4%

26 Faedo Valtellino Sondrio 512 63,0%

27 Forcola Sondrio 757 53,7%

28 Fusine Sondrio 58 61,1%

29 Gerola Alta Sondrio 165 40,3%

30 Grosio Sondrio 4338 61,1%&

31 Grosotto Sondrio 1.619 56,6%

32 Lanzada Sondrio 1.640 64,7%

33 Livigno Sondrio 6.789 52,8%

34 Lovero Sondrio 613 61,4%

35 Madesimo Sondrio 507 49,0%

36 Mantello Sondrio 742 53,6%

37 Mazzo di Valtellina Sondrio 1.034 53,6%

38 Mello Sondrio 932 50,4%

39 Mese Sondrio 1.845 55,5%

40 Montagna in Valtellina Sondrio 2.981 60,5%

41 Morbegno Sondrio 12.230 60,4%

42 Novate Mezzola Sondrio 1.901 62,8%

43 Pedesina Sondrio 37 47,3%

44 Piantedo Sondrio 1.417 51,5%

45 Piateda Sondrio 2.039 54,4%

46 Poggiridenti Sondrio 1.793 57,4%

47 Ponte in Valtellina Sondrio 2.241 60,3%

48 Postalesio Sondrio 665 58,8%

49 Prata Camportaccio Sondrio 2.908 64,2%

50 Rasura Sondrio 288 53,9%

51 Rogolo Sondrio 573 48,8%

52 Samolaco Sondrio 2.875 49,8%

53 San Giacomo Filippo Sondrio 364 44,2%

54 Sernio Sondrio 488 43,9%

55 Sondalo Sondrio 3.911 55,9%

56 Sondrio Sondrio 21.066 53,3%

57 Spriana Sondrio 408 63,6%

58 Talamona Sondrio 4.582 62,0%

59 Tartano Sondrio 194 41,5%

60 Teglio Sondrio 4.515 54,6%

61 Tirano Sondrio 8.828 46,0%

62 Torre di Santa Maria Sondrio 408 63,6%

63 Tovo di Sant’Agata Sondrio 620 50,0%

64 Traona Sondrio 2.846 50,1%

65 Val Masino Sondrio 840 46,6%

66 Valdidentro Sondrio 4.168 63,2%

67 Valdisotto Sondrio 3.577 63,8%

68 Valfurva Sondrio 2.487 59,4%

69 Verceia Sondrio 1.058 61,8%

70 Vervio Sondrio 200 46,7%

71 Villa di Chiavenna Sondrio 948 54,8%

72 Villa di Tirano Sondrio 2.992 58,1%

I dati 2022 analizzati da Legaambiente mostrano l’aumento dei comuni ‘Rifiuti Free’. Tutti obiettivi che le province mostrano prima di tutto di comprendere, poi di voler raggiungere con sempre maggiore impegno. La provincia che ha mostrato più innovazione è quella di Mantova, che sfiora l’80% dei comuni già ‘Rifiuti Free’, seguita da Monza-Brianza con oltre il 54% e Milano con oltre il 33%. Male Pavia e Sondrio, quindi Como, dove non si raggiunge il 10% (rispettivamente 5%, 1% e 9%).

‍Miglioramento evidente per quasi tutte le città capoluogo, nessuna delle quali entra però tra i ‘Comuni Ricicloni’ premiati da Ecoforum. Chiude la classifica Sondrio che, con 228,1 Kg./ab./anno risulta ancora una volta il capoluogo con più indifferenziato pro-capite conferito. Un sacco residuo “pesante” (oltre i due quintali per abitante ogni anno) quello di Sondrio, la cui produzione totale annua di indifferenziato si attesta attorno alle 4,8 tonnellate.

‍“La Lombardia è una regione che conferma grandi potenzialità nel campo dell’economia circolare,” commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Comuni Ricicloni è la cartina di tornasole di un impegno diffuso da parte delle amministrazioni e delle aziende. Le realtà più virtuose premiate oggi devono non solo tenere il passo, ma farlo fare anche ai capoluoghi. I casi delle amministrazioni nelle provincie di Sondrio e di Pavia evidenziano diversi fattori negativi, tra cui la dimensione dei comuni, spesso piccoli, la mancanza di impianti per il riciclo, la poca determinazione della politica locale, ma il cambiamento può e deve arrivare anche in realtà come queste ultime”.