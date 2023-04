Rifiuti abbandonati a Breno, controlli e sanzioni del Comune

lunedì, 17 aprile 2023

Breno (Brescia) – Rifiuti abbandonati vicino ai cestini a Breno (Brescia), il Comune avvia i controlli. Negli ultimi giorni la località della media Valle Camonica ha registrato episodi di inciviltà, con rifiuti – che dovrebbero essere smaltiti dalle famiglie nella raccolta rifiuti settimanale – abbandonati vicino a cestini già pieni o sui marciapiedi.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Panteghini, ha avviato una serie di verifiche per risalire a chi ha abbandonato i rifiuti ed ha espresso il “disappunto che Breno sia abitato anche da persone che non rispettano il paese”. Nel frattempo la polizia locale del Comune di Breno ha avviato accertamenti per trovare chi ha abbandonato i rifiuti e naturalmente sanzionarli.